La Ruta de los Vinos tendrá personal para informar de las medidas de seguridad

Los hosteleros de la Ruta de los Vinos, un total de 25 locales en el entorno de la calle Campoamor, iniciarán este fin de semana una campaña para concienciar a sus clientes de que deben cumplir con las normas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Los hosteleros se adaptan los nuevos horarios impuestos por el Principado, con el cierre de los locales a las once de la noche, y buscan “una oferta de restauración y gastronomía diurna y segura”. Para ello, explica Edén Jiménez, presidente del colectivo de hosteleros de la zona, “hay que concienciar a los clientes de que deben cumplir la normativa”. La Ruta de los Vinos contratará a partir de este fin de semana a un equipo de azafatas y azafatos que serán los encargados de informar a los clientes de todas las precauciones que deben tomar. “Los hosteleros estamos para trabajar y atender a los clientes pero no podemos estar constantemente vigilando si llevan o no la mascarilla en todo momento por eso hemos pensado que la mejor forma de informar a nuestros clientes de todas estas medidas es contratar azafatos y azafatas”, apuntó Jiménez.