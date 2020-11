El Oviedo de los mil planes se impone al aislamiento

Los más madrugadores se tiraron al monte. Fue el caso de algunos amantes del ciclismo que, ante la imposibilidad de salir de Oviedo para cubrir grandes recorridos mataron el gusanillo a base de caminatas. “Venimos desde La Tenderina para estirar las piernas y ganarnos el vermú”, comentaban con humor los cicloturistas Miguel Saénz, Chema Crespo y Javier Álvarez en plena retirada de la pista finlandesa, mascarilla en boca y reivindicando su civismo. “Tenemos una burbuja social desde hace muchos años”, bromeaban rodeados de caminantes de todas las edades y condiciones físicas. Mucha gente encontró en las masas forestales del extrarradio la alternativa perfecta a los habituales fines de semana de senderismo por rutas costeras o de media montaña. “No conocíamos esto y la verdad es que está muy guapo”, admitió Esther González tras atravesar un pasillo rodeado de grandes robles, caminando por un grueso manto de hojas de infinitos tonos de marrón característicos del otoño en el bosque de La Zoreda. “Venimos desde la avenida de Galicia y ni siquiera tuvimos que madrugar”, apostilló María González para reafirmar las bondades de un rincón hasta ayer desconocido para ambas.

En la cima del Naranco, la ausencia de forasteros extrañaba a los habituales tanto como la presencia de nuevos senderistas. “Otras veces que vine había gente de todos los sitios menos de Oviedo”, apuntó Mónica Díaz, mientras uno de sus acompañantes, Luis Montero, destacaba la gran variedad de oportunidades de ocio que ofrece Oviedo. “A la playa no podíamos ir y tampoco está para ello; podemos decir que para esta época en Oviedo tenemos de todo”, indicó el joven a su llegada a las inmediaciones del monumento del Sagrado Corazón de Jesús.

Hasta la cima del monte totémico llegaron de manera continua ciclistas, senderistas y “nuevos” deportistas. “La verdad que no suelo salir a caminar, pero hoy me dio por ello y creo que acerté”, señaló Ramón Argüelles, cuya elección se motivó en la búsqueda de un plan alejado de los sitios cerrados y las grandes aglomeraciones. “Al ser un sitio grande puedes pasear sin riesgo de tropezarte con alguien”, esgrimió como razón para echarse al monte.

Al descubrimiento de los tesoros naturales del concejo se sumaron las salidas masivas a la hora del vermú. La plaza de la Catedral, la plaza del Riego o Porlier presentaron un lleno en sus terrazas en las horas previas a las comidas para disfrute de los hosteleros damnificados por la pandemia. De ello se beneficiaron otros activos locales como la plaza del Fontán, donde hubo más ventas de las esperadas para un puente de estas características en cualquier otra coyuntura. “Que no se me malinterprete: ¡bendito coronavirus!”, exclamó la pescadera Noelia Berros tras casi agotar a la una de la tarde un mostrador que a primera hora estaba a rebosar. “Como la gente no se fue a los pueblos a visitar los cementerios he vendido más que nunca”, puntualizó.

Clientes cumplidores

En los bares, las mascarilllas predominaron, pero otros fueron más allá y optaron por disfrazarse para celebrar la fiesta de Halloween. Un agente zombi de la Guardia Civil, una bruja, un soldado y una hippie tomaron la plaza de la Catedral para hacer más alegre el cumpleaños de Jorge Collado. “Nosotros no necesitamos salir de Oviedo para pasarlo bien”, dijo su amigo Pablo Iglesias apuntando al cumpleañero con una pistola de pega.

Pese a la masificación de algunas zonas, la mayoría de los cuestionados sobre la posibilidad de exponerse a contagios reivindicaron su exquisito cumplimiento de las normas básicas. Es el caso de María Ingelmo. Ayer salió a tomar un vermú y aprovechó para hacer un llamamiento a la gente afectada por el virus a guardar la cuarentena. “Si los positivos y sus allegados se quedan en casa y el resto usamos mascarilla, lavamos las manos y no entramos en contacto con desconocidos no tiene por qué haber ningún problema”, apuntó esta mujer, confesando su “felicidad” por ver a comerciantes y hosteleros disfrutar de una buena jornada gracias al cierre perimetral de la ciudad. “Lo están pasando muy mal y da gusto ver que hoy pueden hacer un poco de caja”, sentenció.