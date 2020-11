Los usuarios del tren urgen lanzaderas de bus del apeadero de La Corredoria al HUCA

“Asturias al Tren” reclama a los políticos y al conjunto de las administraciones públicas “espíritu de colaboración para que el concepto de intermodalidad pase de la teoría a los hechos”. Y es que, a su juicio, la estación conjunta de La Corredoria (Renfe-Feve) ofrece “un ejemplo clarísimo de lo que debe hacerse” en la combinación de los servicios de tren y autobús, en este caso para acceder al HUCA y mejorar así la movilidad en el recinto hospitalario. “Se habla mucho de intermodalidad, pero cuando hay una oportunidad clara dónde se puede aplicar se plantean propuestas en dirección contraria”, sostiene Carlos García Alcalde, responsable de la asociación, para quien un nuevo apeadero entre Oviedo y La Corredoria, exclusivamente para la vía estrecha, es un “derroche de recursos públicos”. “La opción más racional social y económica a corto plazo, y a un coste muy moderado, es coordinar los horarios del transporte urbano con el tren”, defiende.

Coordinación

“Estamos de acuerdo con la propuesta de CC OO de crear un servicio de lanzaderas de autobús urbano desde La Corredoria”, subrayan en “Asturias el tren”. Para el colectivo, “la solución no pasa por poner más apeaderos, sino por optimizar y coordinar lo que ya tenemos a nivel de transporte. A eso se le llama intermodalidad. Las cuentas públicas no son para derrochar el dinero”, añade el responsable del colectivo de usuarios, para quien la construcción de un nuevo apeadero penalizaría los ya de por sí largos tiempos de viaje de la línea. “Al final, quienes pagarían las consecuencias serían los viajeros de Nava e Infiesto y, globalmente, los de todo el itinerario”, afirma. “Cuantos más apeaderos se ponen menos pasajeros hay, por lo que no entendemos esa cabezonería de persistir en un modelo que lleva décadas fracasando rotundamente, tanto social como comercialmente”, añade García Alcalde.