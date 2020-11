Ya no hay fiesta en la calle de la fiesta

“La hostelería no es el virus”, rezan los carteles pegados a la puerta de los establecimientos; pero sufre las consecuencias. La calle Mon (y su entorno), con el toque de queda y las restricciones para controlar la pandemia, están heridos de muerte. El paseo por la empinada calle, a la luz del sol, es un baile de carteles y persianas echadas. “Se vende”, “Se alquila” y, por supuesto, ese “La hostelería no es el virus”, que recuerda, a renglón seguido, que “la responsabilidad es de todos”. Salvando tres restaurantes, una galería de arte y un puñado de comercios, el resto de “la Mon”, como dicen los que la usan para salir de fiesta, ocupan los bares de ocio exclusivamente nocturno. A simple vista se cuentan veintidós pubs. De ellos, solo tres permanecen abiertos adaptándose a las nuevas restricciones horarias. La situación del resto del casco antiguo no es mucho mejor, Pepe Reina, presidente de ABACO (Asociación de Bares de Copas de Oviedo) asegura que “solo un tercio” de los miembros de la asociación sigue abriendo en algún horario.

Y abrir, ahora, no es abrir como antes. Feri Verdasco, con veinte años tras la barra de La Guácara, lleva un plato hasta una de las mesas de plástico que ha colocado a lo largo del local. Solo una de las mesas está ocupada, pese al esfuerzo en colocar la decoración de Halloween y el intento de adaptarse a la situación (aunque tiene varias reservas a lo largo de la tarde). El hostelero reconoce que los locales de la calle Mon no son “apetecibles” para tomar algo. Su punto fuerte era “un horario amplio y música” y, ahora, “ni una ni otra”, lamenta señalando a un pequeño altavoz que expide las mismas canciones de reguetón que cuando el mundo era el de siempre.

El Fénix es otro de los que sigue peleando contra viento y marea. Aunque no saben cuánto podrán aguantar. “Voy a tener que llorarle al propietario para ver qué podemos hacer con la tarifa porque, si no, es insostenible”, lamenta Adrián Gamazo. El hombre tras la barra del establecimiento habla de una situación triste, la de dos camareros en ERTE y la duda constante de si tendrá “que entregar las llaves” de un local en el que ha pasado media vida. “Abres a las cuatro y se te cae el alma a los pies. Porque ves que no funciona, porque no sabes si podrás aguantar”, explica dolido por los clientes y por un negocio con el que tiene una estrecha vinculación emocional.

Pero lo peor está tras las persianas de aquellos que no han podido ni intentar reconvertirse. Los que ya han perdido la batalla contra la pandemia y sus síntomas económicos. La Barrina, situada en la calle San Isidoro, paralela a Mon, lleva en Oviedo desde principios de los noventa y, tras ella, está Waldo Valbuena. “Soy uno de los dos de barba blanca”, se presenta el hostelero en referencia a su socio. La pandemia le obligó a echar el cierre en marzo y, desde entonces, no ha facturado ni un euro. “He pasado de tener una vida normal a pedir ayudas sociales”, relata Valbuena. Y, de esto no culpa al virus, sino a una gestión “muy mal hecha”. Su bar, argumenta, “no se cerró por una catástrofe, lo cerró la Administración” Y, por ello, no quiere una ayuda, sino lo que dejó de facturar.

El ocio nocturno estuvo en el punto de mira del Ayuntamiento desde que comenzó el mandato. Eso es lo que piensan numerosos miembros de ABACO. Según el dueño de La Barrina, la pandemia le ha valido al Ayuntamiento para darle la puntilla a los bares de copas. “De los cien bares de copas que hay ahora en el Antiguo, yo creo que quedarán unos diez”, explica Pablo Kuntz, quien regenta El Bamby, cerrado también desde marzo, y donde los recibos siguen llegando. El año que viene será crucial en el cambio que parece tendrá lugar en el casco antiguo de la ciudad.