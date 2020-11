Solos los Santos, el miedo al virus vacía El Salvador

Solo ella se baja del vehículo frente al camposanto y cruza con pasos cortos y rápidos la entrada vigilada relajadamente por la Policía Local. No tiene manos para el gel hidroalcohólico que espera tras cruzar la puerta del recinto. Recorre las calles del cementerio rompiendo la monotonía de los tonos de las lápidas. Solo se cruza con otro vecino que vuelve de presentar sus respetos. Se dan los buenos días sin conocerse, y alejándose medio metro cuando llegan al mismo punto. Faltan quienes honren a los muertos, por temer que una visita al cementerio termine por hacerles quedarse dentro. No suele haber mucho espacio para los difuntos cuando se teme por los vivos.

Más abajo hay una familia que habla de los rumores de un nuevo confinamiento mientras coloca unas flores en la pequeña jardinera que hay a los pies de su antepasado. Sus voces son el único rastro de vida en un cementerio prácticamente desierto. El goteo de gente es constante pero lento, y el tema de conversación no es tanto el recuerdo de los seres queridos como la pandemia. Como si cada uno de los pocos visitantes fuese a depositar flores a las tumbas en las que deberían reposar el turismo o la hostelería o, incluso, al gran mausoleo de La Normalidad, que no admite adverbios ni matices. Las cosas han cambiado. Ahora, hay otro cementerio dentro de la ciudad; y allí proliferan los locales tapiados como nichos.

–Es que no nos pueden encerrar otra vez en casa. No pueden. Tiene que seguir funcionando la economía y de algo tenemos que comer –argumenta, acalorada, una joven acompañada por sus padres.

–Pero, niña, tampoco puedes arriesgarte a contagiar a tu familia –la templa su madre.

–Pero, mamá, ¿hace cuánto que no subo a vuestra casa? Si viviese con vosotros o tuviese alguna patología, no llevaría la vida que llevo... –continúa la joven antes de perderse entre las lápidas.

La distancia social, tan cruel en los tanatorios y los funerales, se arrastra hasta los cementerios. Una pareja consuela por videollamada a su hija. Es el primer año que les toca subir al camposanto y, a la joven, le pilló en otra ciudad. “No llores nena. Mira, tu padre decía que no había nada de policía. Mañana vamos a verte”, le dice al teléfono ante una sepultura cubierta por una carcasa de vidrio.

A la puerta del cementerio, las floristerías han instalado unas carpas de plástico con un amplio muestrario de flores. De allí, van subiendo paulatinamente trabajadores cargados. Son los encargos telefónicos de aquellos que prefieren no subir al cementerio o no pueden hacerlo. “Este año es el más flojo de todos”, reconoce Manuel Ángel Estrada, dueño de una de las floristerías frente al camposanto, que señala todos los ramos que le quedan por vender en el supuesto día más potente del año. Pero la temporada alta de este final de 2020 no resulta lucrativa ni para aquellos que viven de la muerte.

Dos de las trabajadoras de la floristería llevan dos pequeños arreglos de flores por el camino central del cementerio.

–¿Esta es la de aquel chaval que se mató en coche? –pregunta una señalando a la izquierda.

–No sé, mujer, ¡qué cosa! –le contesta la más joven.

–Ay, fía, ¿qué pasa? Si aquí vamos a acabar todos.