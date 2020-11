Sánchez fulmina las previsiones de Rajoy de destinar 16 millones a la Ronda Norte

Las cuentas elaboradas por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para 2018 reservaban ese año un millón de euros con la intención de dar continuidad al proyecto con un millón más en 2019, ejecutar otros cuatro en 2020 y destinar nada menos que diez millones en 2021 con la intención de dar el impulso definitivo a la construcción de la ansiada circunvalación.

La supresión de esta previsión deja entrever el escaso compromiso del Gobierno por sacar adelante el proyecto este mandato. Algo que contenta a los socios de gobierno de Sánchez, pues Podemos, a través de su marca local Somos, siempre ha rechazado una apuesta que, a su juicio, supone “un atentado contra el Naranco” y han planteado como alternativas a los atascos del tráfico en la parte norte de la ciudad la creación de un vial entre Las Campas y La Pixarra.

Aunque de los 16 millones comprometidos en su día por Rajoy en una proyección de cuatro años tan solo se llegó a aprobar uno, el que permitió sacar del cajón el proyecto de la Ronda Norte tras casi dos décadas, el anuncio de planes a largo plazo hacía creer en la ciudad que en los ejercicios sucesivos la opción de que hubiera dinero para al menos arrancar la obra era factible.

El pasado verano, el Ministerio de Fomento que dirige el socialista José Luis Ábalos anuncio el inicio del estudio de impacto ambiental para las diferentes alternativas de trazado que los técnicos pusieron sobre la mesa. Entonces se interpretó el trámite como un paso más hacia la creación de la circunvalación, que ahora parece olvidada al no estar prevista la dotación de fondos en los próximos años.

El cuidado del Prerrománico contará con medio millón de euros menos

“Una ofensa para Oviedo y para Asturias”. Así calificó el alcalde Oviedo, el popular Alfredo Canteli, los 50.000 euros reservados este año por el Ministerio de Cultura para contribuir a la conservación del Prerrománico a través de un convenio con el Principado. Una partida calificada desde el Ayuntamiento como “irrisoria”, más si se compara con los 550.000 euros reservados para estos fines en las cuentas estatales aprobadas por última vez de cara a 2018. En Oviedo no entienden cómo unos presupuestos vendidos como “los más expansivos de la historia” no contemplan una apuesta decidida por proteger uno de los principales recursos turísticos de la capital asturiana, como son San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco o Santullano. Según explican fuentes municipales, los 50.000 euros no solo suponen una cantidad demasiado pequeña para afrontar actuaciones de calado, sino que deben ser compartidos para atender todo el Prerrománico de la región. No obstante, queda por saber si algunos órganos autónomos de la Administración, como el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), contemplan la posibilidad de utilizar alguna de sus partidas genéricas para realizar actuaciones en alguno de los monumentos. En los dos últimos años, la institución rehabilitó las pinturas de San Miguel de Lillo con unos 700.000 euros de inversión y a su finalización mostró la intención de realizar un trabajo similar en Santullano a corto plazo.