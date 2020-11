El viejo San Lázaro recupera sus fotos

“Todos los profesores teníamos mote y lo sabíamos, pero hacíamos como que no. Yo era la ‘correpasillos’ porque caminaba muy rápido y estaba todo el día de aquí para allá al ser profesora y estar en el equipo directivo. Además, aunque no llevaba tacones, caminaba de una forma que se me oía llegar”. Pilar Montero se jubiló hace tres años después de más de treinta como docente de música en el IES Leopoldo Alas Clarín, diceisiete de ellos en el edificio ya derribado de San Lázaro y el resto en el actual centro educativo del mismo nombre, pero localizado en otra calle del barrio, Julián Cañedo. El instituto original fue derribado en verano de 2011 tras ocho años abandonado y convertido en foco de insalubridad y vandalismo. Este mes se cumplen 50 años de su inauguración como centro público al que acudían alumnos de todos los barrios de Oviedo, incluida la zona rural. Así informaba LA NUEVA ESPAÑA de la apertura en 1970: “(…) San Lázaro acoge a todos aquellos estudiantes que se habían quedado sin plaza en los institutos masculinos y femeninos desarrollando una educación mixta”. El nuevo instituto abrió sus puertas en 2003, mientras que el solar de 5.200 metros cuadrados que ocupaba el viejo se convirtió en una zona verde con algunas plazas de aparcamiento a la espera de que la constructora Sedes -de capital público y propietaria del terreno- hiciese realidad el proyecto pensado para la zona; unas torres diseñadas por el arquitecto Patxi Mangado que nunca se hicieron.

En el nuevo IES Leopoldo Alas Clarín preparan una exposición sobre la historia del instituto y su antigua ubicación. “Queremos tenerla lista antes de final de año para celebrar el 50.º aniversario de la comunidad educativa. Vamos a recopilar material documental y gráfico, además de objetos. Necesitamos la colaboración de antiguos alumnos, profesores y vecinos porque, curiosamente, este centro no dispone de un archivo sobre el viejo instituto”, explica Alfonso Fernández, el director del IES desde hace dos años.

Miles de chavales pasaron por el viejo IES de San Lázaro en medio siglo. El más mediático fue Fernando Alonso, que cursó allí BUP Y COU en los 90 y años después, siendo ya un piloto de F1 consagrado, regaló al centro unos guantes y un casco. “Era buen alumno. Sacaba buenas notas y había que adaptarle los horarios de algunos exámenes porque ya entonces tenía entrenamientos y carreras”, cuenta la jubilada Pilar Montero. Otro ovetense conocido que suele asociarse a este instituto es el cantante Melendi. Sin embargo, aunque es cierto que se matriculó allí tras dejar el Alfonso II no llegó a asistir a clase.

El piloto no fue el único Fernando Alonso que estudió en San Lázaro. Un arquitecto del mismo nombre y que actualmente reside en Alba de Tormes (Salamanca), estuvo allí de 1982 a 1986. “Guardo un estupendo recuerdo del instituto, especialmente de un profesor de Ciencias, López del Prado, que me dio en 1º de BUP. No se conformaba con que los alumnos aprendieran los apuntes y los libros, iba más allá. Buscaba la aplicación práctica y real de las cosas. Si no lo hacías, sólo te ponía un aprobado. El primer suspenso de mi vida fue con él. Ahora aplico su sistema a la vida en general”.

A Ignacio del Río, director de Colegios Mayores de la Universidad de Oviedo y profesor de Química en la Facultad, también le influyó decisivamente una profesora del IES San Lázaro a la hora de elegir su futuro profesional. María Josefa Arroyo le dio clase de Química en los 80: “Era muy exigente. Suspendí con ella varias veces. Primero saqué muy deficiente, luego insuficiente y más tarde aprobé. Al final amé la Química y estudié la carrera”, explica este exalumno que mantiene el contacto con una docena de compañeros de clase con los que organiza comidas al menos una vez al año. “Siempre contamos anécdotas y nos acordamos de tal o cual profesor. Por ejemplo, cuando en gimnasia nos mandaban correr desde San Lázaro hasta La Bolgachina. El profesor, Villa, iba detrás de nosotros en coche”.

Los antiguos alumnos guardan en la memoria miles de anécdotas de clases, viajes de estudios, viajes culturales y del carácter y costumbres de los profesores. Al escritor y bloguero Manuel Llaca, que estudió allí entre el 1988 y el 1992, y ahora vive en el País Vasco, se le quedó grabado cómo el profesor de religión, Arsenio Alonso, les dijo a los chavales que se había dejado bigote porque la gente no se lo tomaba en serio. Llaca compartió clase en COU con alumnos como Pablo Lago, segundo entrenador de La Ponferradina que anteriormente militó como jugador de fútbol en el Marino de Luanco, Sporting, Racing de Santander o el Oviedo B.

“Yo vivía en Vegadeo y fui a jugar en el juvenil del Oviedo, así que tuve que matricularme allí en el instituto. Elegí San Lázaro porque tenía un amigo, Manuel Antonio Díaz, Lolo. No fui a ningún viaje o excursión porque de lunes a viernes entrenaba y los fines de semana tenía partidos. Me acuerdo que madrugaba mucho para ir a clase porque vivía en Fuertes Acevedo, así que atravesaba media ciudad”, cuenta el entrenador. Su amigo Lolo trabaja en una entidad financiera en Oviedo y habla con cariño de aquella época. De los amigos y de los profesores. En el antiguo Leopoldo Alas Clarín hizo 3º de BUP y COU, pero antes había estudiado en el instituto de Vegadeo.

La lista de profesores del viejo San Lázaro es muy larga. Algunos han fallecido, pero los que siguen en activo o se han jubilado hace unos años se cruzan a diario con exalumnos. “Me presta un montón verles. A veces me reconocen ellos a mí porque yo no me doy cuenta. Me dicen, ‘¡Hombre, Pilar!’. Eran todos buenos chavales. Lo que más ilusión y satisfacción me produce es que algunos se dediquen a la enseñanza”, explica Pilar Montero. Junto a ella, decenas de profesores componen la nómina educativa del desparecido instituto. Entre ellos, María Antonia García (que fue directora), Alfonso González (jefe de estudios), Concha González (inglés), Elías García (lengua), Berta Rodríguez (historia), Victoria Argüelles (biología), Flor Díez (biología) o José Manuel Ovín.