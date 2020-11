La escuela infantil del Rubín seguirá cerrada al menos, un día más. Los análisis practicados por orden de la Consejería de Salud para detectar el origen del brote que días atrás afectó a gran parte del alumnado –19 niños con síntomas según el gobierno autonómico, más de 50 según la estimación de los padres de los alumno–, han dado negativo, por lo que el departamento de vigilancia epidemiológica continúa buscando el foco.

Fuentes de la Consejería de Salud precisan que, a día de ayer, se había verificado que las labores de limpieza e higienización de las instalaciones eran correctas, pero no se ha concretado aún cuándo se podrá reabrir el centro. La AMPA de la escuela prefiere, no obstante, que las clases no se reactiven hasta que se aclare el origen del brote que afectó a los menores y obligó a hospitalizar a algunos de ellos.

El Ayuntamiento de Oviedo, por su parte, estaba pendiente ayer de recibir los informes sanitarios relativos al origen del brote, mientras velaba por que la limpieza de las instalaciones fuese exhaustiva y permitiese un retorno seguro a las aulas en el momento que se den las circunstancias para ello.

Garantías

Desde la asociación de padres y madres de los alumnos precisan que, para ellos, lo más importante es que se determine con seguridad el origen del brote, y que haya garantías de los menores estén seguros en su retorno al centro. “Todos suponíamos que la salmonela estaba en la comida, pero parece ser que no está ahí. La higienización de la escuela se está haciendo, pero los padres queremos que nuestros hijos estén seguros y nos negaríamos a que volvieran sin conocer el origen del brote y sin garantías de que no volverá a ocurrir”, precisan desde la directiva de la asociación, que además agradece la iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo ante la crisis, por su decisión de declarar el cese de actividad.

Evolución

De los 19 casos con síntomas detectados por la Consejería de Salud, la mayor parte presentaban síntomas leves, mayormente diarrea. Pero diez de los alumnos tuvieron que ser ingresados en el hospital. A día de ayer, solo uno de ellos, un bebé, continuaba hospitalizado, aunque su evolución es buena y sus síntomas son leves.