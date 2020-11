Los alumnos no volverán al Rubín hasta que se determine el origen de la salmonela

El consistorio ovetense decidió suspender la actividad docente en la escuela, que acoge alumnos de hasta tres años de edad, el jueves de la semana pasada tras detectar un brote de salmonela que afectaba, según los padres de los alumnos, a alrededor de 50 menores. Los análisis realizados por las autoridades sanitarias constataron no menos de 19 positivos por salmonela, y diez de los menores tuvieron que ser hospitalizados, aunque para el fin de semana todos los afectados, salvo un bebé, habían sido dados de alta. La evolución de este menor en los últimos días, según precisaron fuentes de la Consejería de Salud, es positiva.

Con las clases suspendidas, el servicio de Vigilancia Epidemiológica tomó muestras de las superficies de la escuela y de los alimentos para detectar el origen del brote. Los análisis, cuyos resultados se conocieron este martes, concluyeron que no hay restos de la bacteria en ninguna de las muestras, lo que ha impedido hasta la fecha concretar el origen del brote. Por ello, el siguiente paso, según avanzó ayer el Ayuntamiento de Oviedo, es seguir “haciendo análisis con el personal de la escuela para seguir buscando el foco de la infección, y mientras no se conozcan los resultados la escuela debe permanecer con la actividad lectiva suspendida”.

“La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo toma esta decisión para preservar la salud de los pequeños y evitar nuevos contagios entre los alumnos del centro”, precisan fuentes municipales. La decisión del Ayuntamiento de Oviedo coincide con la pretensión de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) de la escuela infantil, que desde un primer momento ha insistido en que se debe priorizar la seguridad de los menores sobre la actividad docente.

“Agradecemos y celebramos que hayan decidido suspender las clases. El trastorno para nosotros es muy grande, porque la escuela está cerrada y hay más de 90 familias con problemas de conciliación, pero lo que no puede ser es meter a los niños en un entorno que no es seguro y exponerlos a un contagio. Y este es un punto en el que están alineadas todas las familias: hasta que no se detecte el origen del brote y se ponga solución, la escuela debe permanecer cerrada”, sostienen desde el AMPA del centro.

La asociación reclama, eso sí, que se aceleren en la medida de lo posible las pesquisas de Vigilancia Epidemiológica y los análisis, cara a identificar el origen de un brote que golpeó con fuerza a la comunidad educativa. “Nosotros hicimos un conteo y solo entre las familias del AMPA llevamos 30 positivos confirmados con analítica. Y en ese cálculo no entran muchos menores que tuvieron síntomas muy leves, algo de fiebre y diarrea por lo general, y que se restablecieron en uno o dos días”, señalan desde la asociación.