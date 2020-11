“El comercio está siendo machacado y el daño es terrible”

En este contexto, LA NUEVA ESPAÑA aborda cada día, de la mano de los profesionales, su dificultades, preocupaciones, esperanzas e iniciativas con las que tratarán de sobrevivir a la segunda oleada de la crisis para volver convertirse en una de las referencias de la economía local.

“Así no se puede aguantar, estamos en situación precaria”

Juan Cuesta es el dueño de un restaurante situado justo en la plaza de la Catedral, un negocio “con muchos gastos” que se suma a la larga lista de los que tienen echado el cerrojo por orden del Gobierno regional como medida para combatir el coronavirus. “El regreso después del confinamiento fue muy duro y ahora nos encontramos con otro cierre dramático. No fue fácil convencer a los clientes de que podían estar en los restaurantes de forma totalmente segura y después de este nuevo parón tendremos que volver al principio”, señala Cuesta. “Nadie duda que la salud es lo primero, pero está comprobado que los brotes no se están dando en los negocios de hostelería porque la mayoría cumplimos a rajatabla con la normativa”, asegura el hostelero.

Cuesta tiene muy claro que el sector no volverá a levantar cabeza si no recibe ayudas por parte de las administraciones. “La situación es inaguantable y tienen que ayudarnos como sea. Tenemos a nuestros empleados en ERTE cobrando el setenta por ciento de su sueldo y nosotros, los autónomos, sólo percibimos el cincuenta por ciento por cese de actividad. Así no se puede aguantar; estamos en situación precaria”, señala. “Hay que hacer frente a los alquileres, pagar los tributos municipales, a los proveedores... Todos nosotros tenemos familias propias y otras muchas que dependen de nuestra actividad. Los hosteleros estamos con el agua al cuello”, subraya Juan Cuesta.

“No creo que seamos los culpables de la situación actual”

Diego Javita tiene que hacer frente a los gastos de sus dos sidrerías de Oviedo sin ingresar ni un sólo euro, pero una de las cosas que más le preocupa, aparte de su ahogo personal, es el futuro de los dieciséis empleados que tiene a su cargo. “Ni siquiera sabemos si vamos a poder abrir en diciembre y tampoco las condiciones en las que vamos a hacerlo. Además, no tiene mucho sentido que estemos abiertos mientras los Gobiernos están mandándole a la gente que se quede en casa. Los autónomos tenemos a muchas personas detrás con sus familias y que lo están pasando tan mal como nosotros”, dice Javita. “El problema es muy grave y deben ser las administraciones las que nos ayuden”, sostiene.

El empresario hostelero está convencido de que el coronavirus no se ha hecho fuerte en negocios como los suyos. “La mayoría de nosotros cumplimos con las normas y no creo que seamos los culpables de la situación actual. Hay otros negocios abiertos en los que hay mucho más riesgo que en los restaurantes o en las sidrerías en las que las cosas se hacen como hay que hacerlas”, explica Diego Javita. “Lo que está claro es que lo principal ahora mismo es que bajen los contagios y las muertes. Y para eso hay que ser estrictos en todos los campos, no sólo con los comerciantes y con los hosteleros. Esperemos lograrlo y poder abrir en Navidad porque de lo contrario esto va a ser una debacle”, añade.

“El comercio está siendo machacado y el daño es terrible”

A José Emilio Toraño le hierve la sangre cada vez que piensa que algunas grandes multinacionales están vendiendo más que nunca a través de internet mientras que él no puede abrir al público su zapatería de Oviedo. “Muchas de ellas no pagan ni impuestos en España. Además, el repartidor que te lo lleva a casa también puede contagiarte y que se propague la enfermedad. O tú a él”, señala Toraño. “En un comercio pequeño pueden juntarse, como mucho, cuatro personas a la vez. Creo que no se emplea la misma vara de medir con otros sectores en los que también podría cuestionarse la seguridad y que siguen funcionando”, explica. “¿Por qué una zapatería está cerrada y un sitio en el que se arreglan las uñas permanece abierto? ¿Somos nosotros diferentes a una tienda en la que se reparan teléfonos? Esto no es normal y no se está haciendo nada bien desde el principio”, critica el comerciante.

José Emilio Toraño también es de los que piensa que la ayuda de las administraciones es fundamental para salir del pozo. “Pero no pueden darnos mil euros y que nos contentemos con eso. A los autónomos no se nos puede tapar la boca así como así porque la situación es insostenible ”, matiza. “Las pérdidas están siendo terribles y cada vez hay más cierres definitivos. El comercio está siendo machacado y el daño es tremendo. Tienen que actuar de forma contundente y hacerlo cuanto antes”, solicita el comerciante.