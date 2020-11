“Que nos dejen trabajar. Es lo único que pedimos, que nos dejen seguir trabajando”. Alrededor de un centenar de personas se concentró anoche en la plaza de la Escandalera para mostrar su rechazo a las restricciones decretadas por el gobierno regional para tratar de contener el avance de la pandemia. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales y congregó a trabajadores del sector de la hostelería y del comercio, así como a autónomos, bajo el lema “Por ti, por mí, por nuestros derechos”. “Sin recaudar no podemos pagar, queremos soluciones ya”, “La hostelería no se ha muerto, la han asesinado”, “De la hostelería comemos todos. Ánimo compañeros” o “Barbón dimisión” fueron algunos de los textos que se pudieron leer en los carteles que portaron los manifestantes, que desvincularon la convocatoria de cualquier inclinación política o sindical. “Somos trabajadores que quieren seguir siéndolo y que no estamos de acuerdo con las medidas que está poniendo en marcha el gobierno de Barbón”, indicó uno de los convocantes de la protesta a través de internet, muy descontento con la gestión realizada por el Principado durante los meses de verano, cuando, a su juicio, no se tomaron las medidas necesarias para evitar que se produjera una segunda ola de la pandemia con la virulencia que está afectando a Asturias. La concentración estuvo controlada por un discreto dispositivo policial y contó con la presencia de dirigentes de Vox.