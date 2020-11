El Fontán, sin clientes: “Nun vien nadie”

Los clientes aparecían con cuentagotas y por casualidad. La mayoría no había ido con la intención de comprar porque no estaba seguro de si el mercado al aire libre estaba permitido. Maribel Álvarez terminó comprando medio kilo de higos a una de las vendedoras más veteranas de la plaza: la octogenaria Gregoria Alonso. “Vengo de Tiñana con todo este cargamento de verdura y de fruta, y apenas se han acercado unos pocos. Encima hace un frío terrible”, dijo la mujer tapándose con una bufanda. La clienta se marchó contenta y sorprendida a la vez: “Con tanto cambio de normas y restricciones, ya no sabe uno a qué atenerse. Me he alegrado de ver los puestos de verdura, pero me parece extraño que los demás, menos las floristerías, no estén. Da sensación de tristeza”.

“Somos autónomos, si no vendemos no comemos”, dice la florista Azucena Suárez

Los vendedores llegan a la plaza hacia las siete de la mañana para montar sus tenderetes, abren los puestos al público una media hora más tarde y recogen a las dos y media. Para algunos, en estos tiempos de pandemia y estado de alarma, el esfuerzo no merece la pena al generar más pérdidas que ganancias. Azucena Suárez, que lleva 43 años al frente de un puesto de flores, asegura que nunca ha vendido tan poco: “La falta del resto de vendedores y el cierre de las tiendas y cafeterías afecta mucho. La gente no viene. Jamás vi nada semejante, ni con la crisis de 2008. Encargo poco para vender y le doy salida a muy poco producto. Somos autónomos. Si no vendemos, no comemos”. Eloína Granda, de 82 años, llegó con sus productos de la huerta a primera hora desde Ribera de Arriba. Castañas valdunas, manzanas, calabazas o kiwis formaban parte de su oferta, aunque pocos se paraban. Como el resto de sus compañeros, voceaba de vez en cuando para anunciarse, pero ni por esas. “A estas horas, a mediodía, ya habría vendido buena parte de lo que traje hoy. Esto ye una ruina”