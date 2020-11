Cuando parecía que la ciudad iba a sumirse en otra siesta, llegaron el buen tiempo y el fin de semana para mandarlo todo al traste. Las manos del Cristo, con los ojos cerrados y las palmas en alto, parecían pedir calma a los ovetenses que llenaban la cima del Naranco en un último gesto de desesperación. Un solitario guardia de seguridad hacía lo mismo en el mercado del Fontán, tratando de ordenar un tránsito para el que no servían las marcas amarillas que rogaban desde el suelo mantener “pasillos libres”. En el paseo del Bombé, ni las fuentes sin agua ni los eternos andamios del kiosco de la música hicieron que no se ocupase hasta el último banco de la icónica avenida del Campo. Salió el sol, y con él los ovetenses. La hora del vermú aparentemente más seca de la historia no fue la menos movida.

El mercado del Fontán ofrecía una imagen que, como recuerdos de un pasado muy lejano, evocaban a la vieja normalidad. Hombro con hombro y distancia casi inexistente, los ovetenses se hicieron con piezas de carne, de pescado, verduras e incluso reparaciones de zapatos. Una actividad, ¿prohibida? Quién sabe. Juan Carlos Lavado dice que es zapatero “de reparación”, y a él nadie le ha dicho nada de que tenga que cerrar. Cuenta que hay “una administradora” y lo único que le han transmitido en la segunda etapa pandémica era que había que “pagar a un vigilante de seguridad”. Mientras tanto, él sigue trabajando porque de algo hay que comer.

En una de las entradas, la citada vigilante controlaba el aforo. “No hay tanta gente como parece”, comentaba mientras un vecino prácticamente sumergía sus manos en un chorro de gel hidroalcohólico antes de abandonar el recinto. María Blanco tenía otra opinión, quizá por haber perdido la perspectiva de lo que era la “normalidad”. “¡Hay que ver cómo está esto! Es increíble”, exclamaba mientras hacía la compra. Fuera, el mercadillo no se mereció el diminutivo pese a su formato reducido. Nadie vendía bragas a tres euros, pero se despachaban flores como si, de verdad, fuesen de primera necesidad.

Los ramos, los comestibles y los cafés para llevar de la mañana fueron evolucionando en paseos perimetrales para redescubrir la ciudad. Al mediodía, la tercera edad tomó el Bombé como si volviesen los bailes de La Herradura. Las franjas, más que horarias, fueron geográficas y las familias, en cambio, fueron a conquistar espacios verdes algo más ambiciosos. El Parque de Invierno estuvo “petado”. La misma expresión que se utilizó para describir el estado del Naranco o de la pista finlandesa. Zonas que vivieron uno de sus días de mayor aforo. Por lo menos durante los últimos meses de cierre y miedo.

La noche anterior, el presidente del Principado, Adrián Barbón, había ordenado en Twitter: “Confínate”. Pero ni con esas. Oviedo, sin bares ni tiendas, volvió a salir. Una paseante decía que “en quince días” veríamos “el resultado de todo esto”, en referencia a las cifras de contagios diarios. Ese vermú que parecía ser seco siguió mutando según fue avanzando el día.

En el flamante supermercado de la avenida de Galicia, la dependienta tuvo que reponer en la tarde del viernes la práctica totalidad de las cervezas de las neveras. “Creo que va a volver a pasar”, resumía la empleada mientras atendía a una joven pareja que compraba una comida que degustaría en el Campo San Francisco. Lo mismo que hicieron muchos otros en el área recreativa del Naranco.

Con horario europeo patrocinado por el toque de queda, el ovetense adoptó los hábitos civilizados de la gente del Norte. Al salir el sol los vecinos lo hicieron con él y extendieron toallas sobre el césped para disfrutar de la comida y las cervezas. Un sábado extraño de buen tiempo, en el que Oviedo fue más Oviedín que nunca. Sin foráneos ni posibilidad de fuga, la ciudad se quedó pequeña. Pero no dormida. Por lo menos mientras la autoridad use Twitter en lugar del BOPA –ya no digamos el BOE–. Entonces será otra historia.