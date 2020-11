“Se va a demostrar que los hosteleros no somos culpables”

Rodríguez tiene once empleados y le resulta muy difícil mirar al futuro con esperanza. “Ya tuve que mandarlos al ERTE durante el confinamiento, pero lo mas triste es que a algunos de ellos no pude sacarlos en todo este tiempo”, explica con pesar. “Nosotros contratamos a gente para trabajar cuando lo necesitamos, pero no podemos mantener las plantillas si no tenemos clientes”, concluye.