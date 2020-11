“Mientras Alfredo Canteli presenta películas, lo que realmente deja es un film de suspense y drama a las once familias que han tenido que acudir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta que se subrogue, si es que se permite, la nueva contratación del servicio de mantenimiento de aceras”. Así valora la concejala y portavoz de Somos, Ana Taboada, que el contrato del servicio de obras de reparación, mantenimiento y mejora de aceras y áreas peatonales finalizara el pasado 30 de octubre sin que haya sido prorrogado.

A partir de la denuncia inicial de C OO, Somos critica al gobierno local, ya que, a su juicio, “a pesar de que sabían que estaban con la última prórroga del contrato de mantenimiento y reparación de aceras, el que no lo hayan sacado todavía da cuenta de una absoluta falta de previsión y de que no están a lo que hay que estar, que es tener una ciudad en marcha”. “La gestión del Alcalde en la coordinación de las áreas de gobierno deja mucho que desear, mientras la ciudad está paralizada, sin obra pública y sin apenas movimiento desde la Administración”, asegura Taboada.

Para la portavoz de Somos, Nacho Cuesta, responsable del contrato, “está más interesado en su carrera política dentro de Ciudadanos, o de la futura en el PP, que en gestionar su área de gobierno en interés de los ovetenses” .

Desde Somos muestran su preocupación ante “el drama ocasionado”, dado que ahora, según la marca municipal de Podemos, “por mucho que quieran acelerar la contratación ya venció la última prórroga del contrato el 20 de octubre y hasta abril o mayo, con mucha suerte, no tendremos el próximo”. Por tanto, “se deja el servicio desatendido en pleno invierno y a once familias abocadas a tener que recurrir a un ERTE durante meses”.

“Es un desastre total”, sentenció Taboada, para reclamar “que desde el bipartito ofrezcan una solución inmediata, buscando alternativas para cubrir el servicio durante estos meses.” Somos Oviedo mantuvo una reunión con trabajadores y representantes sindicales para conocer de primera mano la situación.