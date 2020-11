Luisma Martín estaba bastante atareado a eso de las dos de la tarde de ayer. Preparaba comida para servir en los domicilios de los clientes que habitualmente atiende en su negocio de la calle San Bernabé. “Con esto no sacamos ni para pagar el 50 por ciento de los gastos fijos que tenemos, pero al menos es algo”, afirma resignado. Y es que Martín considera que los responsables políticos no lo están haciendo nada bien en general y mucho menos de cara a los intereses de la hostelería. “Tiene que ser muy difícil para cualquier partido gestionar algo así porque nadie se lo esperaba. No es que piense que otros lo iban a hacer mejor que los que están, pero lo cierto es que los que están lo están haciendo fatal”, sostiene. “Después de la primera experiencia ya se demostró que el cierre de la hostelería no es la solución. En los bares y restaurantes se respeta la distancia de seguridad, existe un aforo máximo, cuidamos la higiene al máximo... Pero parece que siempre tenemos que ser los culpables”, dice Luisma Martín.

El hostelero piensa que las administraciones tienen que ayudar urgentemente a la hostelería, entre otras cosas con los alquileres de sus locales. “Cuando uno firma un contrato con el arrendador se especifica que el local se alquila para desempeñar una labor. Si no nos permiten trabajar no podemos pagar, al menos toda esa cantidad. Lo lógico es que el Gobierno medie para que no sea solo una parte la que salga perjudicada”, afirma.