Las previsiones del Ayuntamiento eran malas, pero el golpe de realidad ha sido más duro. Unas 2.600 empresas han solicitado acogerse a alguna de las dos líneas de ayuda municipales para paliar los efectos de la pandemia, pero lo han hecho de manera desigual. El Consistorio puso en juego, dentro de su Plan de Recuperación, cuatro millones de euros para reactivar una economía local malherida, dos de ellos destinados al empleo, para que quienes engrosan las listas de los ERTE volvieran a la actividad. Otros dos millones se habilitaron con el objetivo de ayudar a sufragar la inversión empresarial en elementos de protección sanitaria. La realidad ha puesto de manifiesto que lo que demandan las empresas de la ciudad es mantener el empleo que habían generado. De las 2.600 solicitudes registradas en la concejalía de Economía solo un cuarto de las mismas demanda apoyo para compensar la inversión realizada en elementos sanitarios. Para cubrir todas las solicitudes es preciso hacer malabares con los números. El concejal de Economía, Javier Cuesta (PP), asegura que se hará “todo lo posible” y que, en 2021, las empresas ovetenses seguirán contando con el apoyo municipal a través de nuevas líneas de ayuda.

Con muchos locales cerrados –temporal o definitivamente– y la mayoría de las empresas sobreviviendo con servicios mínimos, Oviedo vive una época negra en términos de empleo. Los datos del paro del mes de octubre, cuando todavía no se había decretado el cierre de los servicios no esenciales, hablaban de 16.355 desempleados en la ciudad. El objetivo es que quienes engrosan la lista de los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) no lleguen a contabilizar en el número de parados y puedan reincorporarse cuanto antes a la actividad. Las cifras, que señalan 1.900 empresas solicitantes de ayudas para la recuperación del empleo, harán que el coste para las arcas municipales exceda los dos millones presupuestados. Y lo hará por mucho: el Ayuntamiento deberá destinar, aproximadamente, el doble de dinero para sufragarlo. O bien cambiarlo de partida, sacándolo del dinero sobrante en equipos de protección.

Los técnicos de la concejalía siguen baremando las solicitudes. Las ayudas al empleo ofrecen 1.500 euros por reincorporar a un primer trabajador a la actividad y otros 800 por sacar del ERTE a un segundo empleado. En cambio, las ayudas para compensar la inversión en material de protección sufraga el 50 por ciento del coste en una horquilla que va de los 500 a los 6.000 euros. Aún es pronto para valorar lo que se puede sacar de una partida para sumarlo a otra, lo que en un primer momento Intervención del Estado no contempla. El problema surge porque, aunque parezcan partidas similares y formen parte del mismo plan, están en dos ámbitos presupuestarios diferentes. Y, al estar financiadas con el remanente, no parece fácil mover el dinero de una a otra. Pero el Ayuntamiento seguirá intentando “cubrir las solicitudes”. Y de no poder hacerse directamente, en la concejalía barajan llevarlo a cabo a través de nuevas convocatorias.

Las cuantías manejadas y el número de empleados a recuperar planteados en la ayuda municipal tienen que ver con la intención del Consistorio de ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Y la respuesta que han dado evidencia que son uno de los principales motores del empleo en el tejido local.

El concejal del Economía lamentó ayer la inacción del resto de administraciones públicas a la hora de apoyar al tejido empresarial de la ciudad. Horas después el Principado anunciaba la movilización de más de veinte millones de euros destinados a un tejido empresarial asturiano prácticamente exhausto. El concejal Javier Cuesta anunció que las ayudas directas volverán a tener su protagonismo en 2021, dentro del plan Recover. El edil reconoció la escasa fuerza del Ayuntamiento en estos asuntos, que precisan del apoyo de otras administraciones, pero aseguró que harán “todo lo que se pueda”.