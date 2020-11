LA NUEVA ESPAÑA, con el comercio y la hostelería de Oviedo

El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Casto Luis Fano, hostelero: “Rescataron al sector financiero y ahora toca rescatar a la hostelería”

“Reabrir ahora, con la que está cayendo, es un suicidio desde el punto de vista sanitario y además muy poco viable para los hosteleros”, sostiene Casto Luis Fano, que regenta un negocio en la calle Sol. Y se explica. “No sabemos ni siquiera cuándo vamos a abrir y tampoco si vamos a estar abiertos mucho tiempo. Lo que necesitamos es un rescate”, solicita. “Rescataron al sector financiero y ahora toca rescatar a un sector clave en la economía productiva de nuestro país como es la hostelería”, dice. “Se necesitan ingresos directos sin letra pequeña, exoneraciones de impuestos o lo que sea. Los gastos siguen entrando con unos ingresos de cero euros en las cajas”, concluye.

Diego Mañas, dueño de gimnasio: “Mucha gente acude a los gimnasios por cuestión de salud”

“A los propietarios de gimnasios se nos ha quedado cara de bobos con estas medidas”, explica Diego Mañas, que dirige un negocio de este tipo en la calle Santa Eulalia de Mérida. “Hemos hecho inversiones muy importantes para garantizar la seguridad de nuestros clientes y no han servido para nada. Hemos puesto sistemas de renovación del aire, hemos aumentado las horas de limpieza, usamos todo tipo de protecciones... Aun así estamos cerrados mientras que otros negocios en los que hay más peligro siguen abiertos”, dice. “Además, mucha gente acude a los gimnasios por cuestiones de salud”.

Alberto Álvarez, hostelero: “El cierre es una chapuza; se ha dejado todo a la improvisación”

Alberto Álvarez es propietario de una sidrería en la calle de la Lila y está que trina con las administraciones. “Me parece una chapuza que se decrete un cierre sin haber establecido previamente un plan de ayudas o una hoja de ruta para lidiar con este problema”, señala el hostelero. “Ya ha pasado una semana desde que nos mandaron echar el pestillo y aún no sabemos nada de posibles ayudas al sector. Se ve claramente que se ha dejado todo a la improvisación”, añade. Álvarez también es de los que piensan que el problema no está en los bares. “A lo mejor había que dejar de vender alcohol en algunas grandes superficies a cierta hora para que no se monten botellones. Ahí sí que no hay control”.