La Policía Local de Oviedo ha sancionado a un total de 330 personas por diferentes incumplimientos de la normativa fijada por las autoridades para frenar al coronavirus desde que comenzó el estado de alarma, una medida que se estableció el pasado 25 de octubre. Buena parte de esas multas, en concreto 62, se corresponden con personas que se saltaron el toque de queda y que fueron localizadas fuera de sus domicilios sin ninguna justificación más allá de la hora establecida. A pesar de la insistencia de los sanitarios sobre la importancia del uso de las mascarillas para evitar contagios, la mayoría de las denuncias tramitadas por los agentes en las dos últimas semanas tienen que ver con el mal uso o la ausencia de este tipo de protecciones en la vía pública. En total hubo 109 sanciones por este motivo, 61 más por no usarla en vehículos particulares y 7 por no hacerlo en el transporte público.

Este último dato es uno de los que más le preocupa al concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana, el popular José Ramón Prado. No entiende cómo las cifras de multas por no poner mascarilla pueden ser tan altas a estas alturas de la pandemia. “Llevamos mucho tiempo sabiendo que hay que ponerlas porque salvan vidas, no se puede permitir que la gente no lo haga. Una vez más quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ovetenses para que entre todos seamos capaces de reducir a cero los incumplimientos”, señala el edil. “Los ciudadanos de Oviedo ya han demostrado que son responsables durante la primera oleada y estoy seguro de que volverán a hacerlo ahora para acabar de una vez por todas con esta pandemia”, dice José Ramón Prado.

Los agentes de la Policía Local también impusieron 28 sanciones a personas que excedieron el número permitido para estar en grupos en locales hosteleros cuando estos aún permanecían abiertos al público (hubo ocho multas más por el mismo motivo en la vía pública). Además, la Policía Local sancionó a 15 personas por salirse del perímetro de seguridad establecido –el municipio de Oviedo–, a dos por incumplir la normativa mientras fumaban en la calle y a otras dos por participar en botellones.

El concejal de Seguridad Ciudadana lo tiene muy claro. “No vamos a permitir que se incumplan las normas en un escenario como el que estamos viviendo. Están en juego vidas humanas y eso es lo primero. Si todos cumplimos acabaremos doblegando al virus y volviendo a la normalidad”, señala José Ramón Prado.