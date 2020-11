El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Chema Gómez, hostelero: “La hostelería da de comer a muchas familias”

Chema Gómez da casi por hecho que el cierre de su restaurante en Trascorrales y de toda la hostelería se va a prolongar más allá de los quince días impuestos por el Gobierno regional. “Si este cierre sirviese para salvar vidas y nos garantizasen que vamos a abrir en Navidad sería diferente, pero las perspectivas no son buenas”, señala. El hostelero tiene muy claro que la crisis de la hostelería arrastra a otros muchos sectores. “Los hosteleros damos de comer a muchas familias y ahora estamos parados”, dice.

David Cuerdo, sala de conciertos: “Vamos a tardar en ver conciertos como los de antes”

La sala de conciertos de David Cuerdo, en Martínez Vigil, combina hostelería y cultura y también sufre de lleno las consecuencias de la pandemia. “Estamos muy fastidiados desde el principio, si no hay ayudas se va a pasar muy mal”, dice Cuerdo, uno de los socios del negocio. Cree que los primeros incentivos tendrían que centrarse en los alquileres, que suponen la mayor carga. No es muy optimista. “Vamos a tardar en ver conciertos como los de antes”, lamenta.

Kiko Urrusti, escultor: “No se invierte en arte, se guarda para comer”

Buena parte de la facturación del escultor Kiko Urrusti proviene de las obras que suele elaborar para entregas de premios por toda España, pero en la situación actual eso es imposible. “Tengo el año perdido porque se han anulado todo este tipo de cosas a consecuencia del coronavirus. La verdad es que las situación es mala”, afirma Urrusti. “La bajada del poder adquisitivo hace que la gente no invierta en arte, lo guardan para comer”, añade.

Alejandro Pidal, comerciante: “No se puede mandar cerrar sin un plan de ayuda”

Aunque hay otros negocios como el suyo que permanecen abiertos, Alejandro Pidal tiene su confitería de Milicias Nacionales cerrada. “No abro porque muchos de mis clientes son mayores, pero atendemos a domicilio”. Pidal cree que las administraciones han tomado una buena decisión al cerrar la hostelería si es que así se salvan vidas, pero piensa que falta respaldo económico. “No se puede mandar cerrar sin tener un plan de ayudas”, señala.

Ignacio del Río, comerciante: “Los comercios no somos el foco de los contagios”

Ignacio del Río, con una tienda de ropa en la calle Cervantes, sostiene que el pequeño comercio paga los platos rotos de la crisis. “El cierre se ha tomado sin hablar con los sectores afectados. Con más diálogo se podrían haber evitado cierres, en los comercios se cuidan mucho las medidas de seguridad y no somos el foco de los contagios”, afirma. “Además, la solución sanitaria tiene que venir acompañada de una solución económica”, subraya.

Rafael García, hostelero: “Al que no cumpla que lo precinten, pero no a todos”

“Si todo esto sirviese para mejorar la situación sanitaria sería perfecto, pero no lo tengo muy claro”, asegura el hostelero Rafael García, con local en la Ería. “Si no podemos hacer la campaña de Navidad será un desastre”. Es de los que piensa que en la hostelería se estaban haciendo las cosas bien. “Nosotros cumplimos las normas sanitarias. A quien no lo haga que lo precinten, pero no nos pueden meter a todos en e l mismo saco”.