El Ayuntamiento de Oviedo insta al Principado a que reconsidere las restricciones impuestas ante la segunda ola de la pandemia y permita la reapertura de teatros y auditorios, señalan, cuya actividad no se relaciona con los rebrotes, a decir de los científicos, y que no se ha cerrado en el resto de España.

El concejal de Cultura y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, y la portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Susana Fernández, se personaron ayer ante el teatro Campoamor para reclamar al gobierno autonómico que permita la reapertura de teatros y auditorios y, a mayores, de todos los espacios culturales.

“La mejor forma de apoyar a un sector como el cultural es mantener la actividad y las contrataciones”, señaló Costillas, quien incidió en que, tras el confinamiento de la pasada primavera, la Fundación Municipal de Cultura retomó las contrataciones de actividades culturales para apoyar a los artistas. Durante el verano, se desarrollaron en Oviedo “infinidad de actividades culturales”, sin que hubiese ni un solo contagio. Las restricciones, continúa Costillas, han obligado al consistorio a suspender 16 actividades culturales programadas para estos quince días. Costillas incidió además en que la reapertura de teatros y auditorios se produciría siguiendo todos los protocolos sanitarios.

“Cualquiera que haya ido al Campoamor, al Filarmónica o al Auditorio sabe que son entornos seguros, que no contagian”, señaló Costillas, que confía en el apoyo de los alcaldes, que se reúnen hoy en el comité de crisis, a esta petición. El Consistorio, en todo caso, ha recopilado las restricciones impuestas en otras autonomías a los espacios culturales, constatando que la mayor parte pasan por extender las restricciones de aforos, mayormente fijadas entre un tercio y un 50 por ciento de la capacidad de los diferentes espacios. Unas limitaciones que desde el Ayuntamiento se consideran más adecuadas y menos lesivas que el cierre total impuesto por el Principado.

“Los espacios culturales cumplirían el toque de queda”, defiende Ciudadanos

El grupo parlamentario de Ciudadanos registró ayer en la Junta General del Principado una proposición no de ley para instar al Gobierno autonómico a reabrir todos los espacios culturales. Así lo avanzó Susana Fernández, en su comparecencia conjunta con José Luis Costillas, incidiendo además en que se trata de “una necesidad para los asturianos”, ya que “la gente quiere cultura”. Fernández precisó que las restricciones horarias impuestas por el toque de queda no deben ser un obstáculo para la reapertura de los espacios culturales. “Se pueden adaptar perfectamente a los horarios que conllevan las restricciones. Estoy segura de que todas las personas que organizan este tipo de eventos van a asumir perfectamente este cambio de horarios, y el público no se ha quejado en ningún momento”, sostiene Fernández. Según la diputada autonómica, “una preocupación del Gobierno, que explica también por qué se ha cerrado el comercio minorista, es evitar que la gente pasee por la calle, que se junte... Pero entendemos que si vas a un acto cultural vas un día, a una hora concreta, a un sitio concreto, y después te vuelves a tu casa. No tiene por qué ser generador de más problemas ni contagios”.