El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Emilio Rodríguez, hostelero: “No es serio, sales a la calle y está todo lleno”

Emilio Rodríguez tiene un mesón en la calle Asturias y cree que cerrar la hostelería no sirve para nada mientras la gente no se meta en casa. “Yo no digo que no sea necesario cerrar los bares y los restaurantes, pero si eso salva vidas también deberían cerrar otros servicios y negocios en los que ha habido más contagios. Si nos cierran a nosotros deberían cerrar los colegios, que sí son focos importantes”, dice. “No es serio, esto es un cachondeo. Sales a la calle y está lleno en todos los sitios”.

Ana Arias, comerciante: “Se beneficia a unos sectores y se hunde a otros”

“Todos estamos atravesando tiempos muy difíciles, pero se está beneficiando más a unos sectores que a otros. Eso está claro”, asegura Ana Arias, que tiene una tienda de moda en la calle Ventura Rodríguez. “Hay negocios que tienen más gente que nunca y otros que estamos en la ruina. Se beneficia a unos sectores y se hunde a otros”, recalca la mujer. “Las tiendas de ropa tenemos toda la mercancía en el almacén. Ya nos pasó durante el confinamiento. Esto es un desastre”, sostiene.

David Morei, productor musical: “No sé si esto de la música va a levantar cabeza”

Dice el productor David Morei que el mundo de la música “está completamente parado”. Formaciones del calibre de “Ilegales”, uno de los grupos con los que trabaja Morei, “han tenido que cancelar todos los conciertos” a consecuencia de las restricciones impuestas para acabar con el coronavirus. “No sé si esto de la música va a levantar cabeza. Hay muchas familias que viven de este sector de la cultura y las cosas están muy mal en estos momentos”, señala el productor.

José Manuel López, hostelero: “Nos tratan como si fuésemos unos asesinos”

“Somos un sector vapuleado”, asegura José Manuel López, que tiene un restaurante en la calle Marcos Peña Royo. “Nos tratan como si fuésemos asesinos y nos cierran los negocios cuando en la hostelería solo se han registrado el dos por ciento de los contagios”; señala el hostelero. “No es que estemos en contra de que se tomen medidas para salvar vidas, solo faltaría, pero no pueden cerrarnos a nosotros y que las calles están llenas de grupos de gente”.

Pelayo Gutiérrez, comerciante: “Se podrían haber impuesto menos restricciones”

Pelayo Gutiérrez, que dirige una tienda de ropa en la plaza Longoria Carbajal, es de los que piensa que lo primordial en estos momentos es acabar con la enfermedad, sea como sea, aunque cree que las medidas podrían haber sido menos lesivas con el pequeño comercio. “En nuestras tiendas no se forman aglomeraciones. Se podrían haber impuesto menos restricciones. Podrían dejarnos abrir con cita previa o con un aforo mínimo”, dice.

Marta Fermín, artista y galerista: “Se ha perdido mucho empleo y se perderá más”

La presidenta de la Asociación de Galerías de Arte de Oviedo –que a su vez es artista y regenta una sala de exposiciones con espacio creativo en la calle Martínez Vigil– considera que la crisis generada por la pandemia acaba de empezar. “Ya se han perdido muchos trabajos y se van a perder muchos más. Lo peor es que puede venir un tercer brote”, dice. “Lo que tienen que hacer las administraciones es poner en marcha políticas de rescate”.