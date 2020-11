Oviedo acelera los permisos para climatizar las terrazas a pesar del cierre del sector

El Consistorio quiere hacer los deberes a tiempo y para ello la concejalía de Urbanismo, en colaboración con la de Hostelería, han puesto en marcha la redacción de un texto con el que los técnicos municipales buscan encajar esta medida de urgencia dentro de la ordenanza de terrazas vigente. La intención del equipo de gobierno es dar luz verde cuanto antes a unos cambios que permitirían a los hosteleros mejorar su oferta de cara a unos meses que se prevén “duros”, más allá de los cierres obligatorios.

Las nuevas condiciones estarían vigentes hasta el 30 de abril. A partir de entonces se espera que la meteorología sea más benévola y los pequeños negocios hosteleros ya no precisen cubiertas especiales ni calefacciones. “Es nuestra obligación echar una mano a uno de los sectores más golpeados por la crisis y esta es una de las maneras”, apuntan fuentes municipales, compartiendo el mérito de las medidas entre el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta (Cs), y el de Hostelería, Alfredo García Quintana (PP).

El cambio hacia una norma más flexible llegará, si todo va según lo previsto, apenas un par de semanas después de la decisión municipal de ampliar hasta el 31 de diciembre el plazo máximo que tienen los hosteleros para solicitar cambios o dar de baja sus terrazas. La flexibilidad de dicho plazo busca otorgar a los empresarios del sector un par de meses de prórroga –en los años anteriores el plazo para estos trámites finalizaba el 31 de octubre– para decidir si continúan adelante con su actividad “en una época marcada por la incertidumbre”.

Ambas iniciativas se suman a otras impulsadas por el Ayuntamiento para tratar de amortiguar el impacto negativo del coronavirus en uno de los sectores con más peso en la economía local. Entre ellas destacan los cuatro millones de euros destinados a contribuir al mantenimiento del empleo y financiar los gastos de adaptación de negocios. Dicha convocatoria cerró la pasada semana con 2.600 solicitudes que el gobierno no descarta cubrir habilitando una partida aún mayor.

También tuvo un gesto el gobierno local con el ocio nocturno, al cual permitió modificar sus licencias de manera que pudieran abrir en horario diurno. La iniciativa respondió a la petición de algunos negocios que solicitaron poder prestar servicio entre las once de la mañana y las doce de la noche para intentar paliar las pérdidas derivadas de la pérdida de clientela durante las noches de los fines de semana en la capital asturiana. No obstante, finalmente el cambio normativo no tuvo mucho éxito, pues apenas abrieron sus puertas un tercio de los negocios de este tipo y las ventas estuvieron muy por debajo de lo esperado.