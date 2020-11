Los padres de la escuela del Rubín urgen una solución tras dos semanas de cierre

“Para esta semana ya no habrá una solución, no quieren abrir porque quieren estar seguros de que todo está bien. Y es comprensible, pero el problema que afrontamos ahora las familias es de conciliación, y necesitamos que nos den una solución, porque ya llevamos tres semanas con este problema y no nos presentan una salida”, sostienen desde la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA).

A juicio de la asociación, una solución podría pasar por una apertura parcial de los espacios que ya están higienizados, evitando la cocina y suprimiendo las comidas. También podría pasar por implantar un horario reducido. En todo caso, conscientes de que esta semana no se reabrirá el centro, confían en que para el próximo lunes se pueda retomar la actividad en el centro.

En cuanto a los niños, el AMPA avanza que están ya todos en casa, y restableciéndose con normalidad. “Todos los que estaban en el hospital han salido ya, no queda ninguno ingresado. Están mejorando, aunque alguno todavía sigue renqueante, con algo de diarrea”, explican fuentes de la asociación.