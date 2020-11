Alumnos cara a la pared: el aula que indigna a los padres del Baudilio Arce

La asociación de madres y padres (AMPA) del colegio ha remitido a la Consejería de Educación y a Inspección educativa una petición, acompañada por 187 firmas de padres de alumnos, para que se reubique a ese grupo internivel en otro espacio más adecuado para el normal desarrollo de las clases. A su juicio, la sala de ordenadores “no cumple los requisitos de un aula normal. En ella los niños han de girarse constantemente para poder atender las explicaciones de sus profesores, y atender al contenido de la pizarra digital”. Los padres decidieron acudir a la Consejería de Educación después de que el centro les manifestase que no tenía otro espacio disponible para instalar al grupo internivel.

La Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas confirmó ayer que ha recibido la carta de la AMPA con las firmas y que la directora general, Cristina Vega, se puso de inmediato en contacto directamente con el centro para conocer de primera mano la situación. El centro trasladó a la Consejería de Educación que ha utilizado el espacio que tiene disponible. Además, el centro ha transmitido a la consejería que considera que el hecho de utilizar el aula TIC se considera un valor añadido, por los medios informáticos de los que dispone.

La AMPA del Baudilio Arce, que además es uno de los que se ha posicionado ante el Gobierno autonómico contra la creación de los grupos internivel, considera, no obstante, que instalar a los alumnos en la sala de ordenadores no es, ni mucho menos, un valor añadido: “Los alumnos se dan la espalda los unos a los otros, trabajando parte de ellos contra la pared, y otra parte contra las ventanas, no teniendo apenas interacción visual y verbal entre ellos, debiendo apartar los teclados de los equipos informáticos para contar con el espacio suficiente en las mesas para poder desarrollar sus tareas”.

Asimismo, la asociación tampoco considera que el centro o la consejería puedan escudarse en que ese espacio es el único disponible. “Está claro que la Consejería de Educación debió velar para que el colegio dispusiese de medios materiales suficientes para ejecutar la orden de constituir grupos internivel”, sostiene la asociación, en la misma solicitud sobre la que se recogieron las firmas y que exige, en definitiva, “una solución con carácter de urgencia” para que estos 18 niños puedan recibir sus clases “en unas condiciones iguales a los demás alumnos”.