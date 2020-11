El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Paloma de Blas, propietaria de una confitería: “La gente sale menos y por eso vendemos online”

El principal obstáculo para las confiterías como las de la familia de Paloma de Blas es el cierre de la hostelería. “Por suerte, nosotros estamos abiertos y no hemos tenido que prescindir de ningún empleado, pero estamos notando el cierre hostelero porque servimos bollería a muchos negocios a diario”, dice. “También se nota la falta de eventos, aunque nosotros tratamos de compensarlo con la venta por internet. Ahora la gente tiene miedo y sale menos de casa”

Pablo de Lillo, artista y galerista: “Todo está parado y se gasta poco en arte”

“Lo que está ocurriendo es una catástrofe en todos los sentidos y para todos los sectores que, por supuesto, también afecta al mundo del arte”. El artista y galerista Pablo de Lillo, al igual que la mayoría de los autónomos, se las ve y se las desea para pagar el alquiler. “Muchos de los espacios nuevos de arte trabajamos formatos más trasversales. Hay clases, talleres, actividades, pero ahora todo eso está parado y, además, se gasta poco en comprar arte”, subraya.

Ignacio Peliz, hostelero: “Esperamos salir de esta, pero no está siendo fácil”

Ignacio Peliz es el propietario de una cafetería situada en la calle Palacio Valdés, con solera, ya 23 años, y que jamás había pasado por una crisis de este calibre. “Cada día nos resulta más complicado tapar los agujeros. Por el momento mantenemos a nuestros ocho empleados y esperamos poder salir de esta, pero no está siendo fácil”, explica. “Como las administraciones no ayuden de alguna forma al sector de la hostelería habrá muchos cierres. No se puede aguantar así”, dice.

Juan C. Martínez, hostelería: “Hay 400 familias que dependen de nuestra empresa”

“La hostelería es un sector capital para la economía y el empleo. En nuestro caso hay 400 familias que dependen de la actividad económica de nuestra empresa”, señala Juan Carlos Martínez, que es el director de marketing de una cadena de sidrerías con dos negocios en la calle Gascona. “Pedimos ser escuchados y participar en la toma de las decisiones que afecten a nuestro sector porque somos los primeros en velar por la salud”, dice.

María Fernández, comerciante: “Si no podemos abrir en Navidad será un desastre”

Dice María Fernández -que tiene una tienda de moda de mujer en la calle Uría- que no entiende el motivo que ha llevado al Gobierno regional a ordenar el cierre de algunos sectores como el pequeño comercio. “No sé por qué tienen que cerrarnos a unos y a otros no. Siento una impotencia enorme. Si no podemos abrir para la campaña de navidad esto va a ser un desastre de unas dimensiones impresionantes”, asegura la mujer.

Jorge Salvador, editor: “Hubo gente que se aficionó a leer en el encierro”

“Por suerte se ha decidido que el libro es un bien esencial y las librerías siguen abiertas”, dice el editor Jorge Salvador, al que tampoco es que le vayan del todo mal las cosas con la pandemia. “Si algo ha tenido de bueno todo esto es que la gente compra más libros. He visto gente que jamás había leído y que se aficionó a hacerlo durante el encierro para no estar todo el día delante de la televisión”, explica, preocupado a pesar de todo.