El plan 30 de obras, a pleno rendimiento

Cuesta destacó la relevancia de los usos temporales autorizados por Defensa, entre ellos la programación de la Fundación de Cultura. “Siempre lo he dicho y lo reitero: tenemos que aparcar cualquier diferencia política y abordar la gestión de ese ámbito de oportunidad con amplitud de miras, rigor y sensatez, aparcando las guerras absurdas por el precio de los terrenos como las protagonizadas por el tripartito, que no llevaron a nada”, señaló. “Para avanzar en este proyecto no hay otra opción que una colaboración entre las tres administraciones implicadas: el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio”, subrayó Cuesta, convencido de que “un terreno tan amplio admite muchas propuestas y las culturales ya hemos visto que son un éxito”. “Otros usos posibles, como el polo biosanitario y tecnológico o una parte reservada a recinto ferial del que carece la ciudad, son opciones que están encima de la mesa y perfectamente compatibles con los usos que también pueden plantear las otras administraciones en ese grupo de trabajo a tres bandas, siempre con vistas a convertir La Vega en un revulsivo de modernidad para Oviedo”, sentenció el primer teniente de alcalde.

El Ministerio de Defensa ha dejado claro que tiene la mejor de las disposiciones para negociar con el Ayuntamiento sobre La Vega, con la única condición de que no se pongan en marcha operaciones especulativas en los terrenos. La ministra Margarita Robles anunció para octubre la reanudación de los contactos con el Ayuntamiento para la reversión de los terrenos. Defensa está a la espera de conocer los planes locales para el recinto y el Consistorio, según fuentes municipales, aguarda a que se levanten las restricciones de movilidad para dirigirse al Ministerio.

Por su parte, la Plataforma Salvemos la Fábrica de La Vega, encabezada por varios profesores universitarios, criticó ayer el “repertorio de dislates incomprensibles y difíciles de justificar” del gobierno municipal respecto a ese ámbito, entre los que el colectivo destaca el anuncio de la “perforación de la nave de cañones para convertirla en cabecera de autopista”.

“Volvemos a subrayar la necesidad de una prontísima catalogación de todos los elementos de La Vega, con el fin de evitar actuaciones proactivas en aras de derribos o demoras calculadas conducentes a la autodestrucción de los inmuebles, en cumplimiento de objetivos espurios detestables”, indica el colectivo en un comunicado. “Por todos estos motivos”, exige “de nuevo a la actual Corporación la defensa, el mantenimiento y la rehabilitación de los inmuebles, lo cual requiere un proyecto coherente e integral relativo a todo el conjunto patrimonial de La Vega, tal y como también solicita el Ministerio de Defensa para dar curso a las negociaciones para la transferencia de la titularidad de este espacio”.

Por su lado, la portavoz de Vox, Cristina Coto, censuró ayer que “tras un año y medio de mandato, Canteli y Cuesta mantienen La Vega en punto muerto y lo único firme que hay es que a día de hoy no hay fecha para que el Alcalde se reúna con la ministra de Defensa para negociar”.

El PSOE, por boca del exalcalde y portavoz municipal Wenceslao López, calificó de “gran mentira” que la valoración de los terrenos para su adquisición por el Ayuntamiento sea de 44 millones de euros.

El plan 30 de obras, a pleno rendimiento

El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, acompañado del director general del área, Ignacio Ruiz Latierro (izquierda), visitó ayer varias actuaciones incluidas en el Plan 30 de obras municipales. En concreto, el edil y el técnico comprobaron la marcha de la nueva pavimentación de la zona de los Juzgados, la construcción de una nueva cancha deportiva en el barrio de La Florida (en la imagen) y la pavimentación de un tramo de la avenida del Cristo.