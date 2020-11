El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Javier Carril, entrenador personal: “El error es creer que el deporte es solo ocio”

Javier Carril dirige un pequeño gimnasio donde ofrecía entrenamientos individuales antes de la pandemia. Con su actividad empresarial prohibida, el entrenador explica que “el error es considerar el deporte como ocio, cuando es un beneficio para la salud”. Invertir en deporte es “reducir el gasto sanitario”, explica, mientras señala que los pacientes que ocupan las UCI son aquellos que padecen “obesidad o hipertensión”, algo que se puede prevenir “con actividad deportiva”.

Emilia Fernández, hostelera: “Nos están poniendo contra las cuerdas”

“Trabajar así no es lo mismo”, lamenta Emilia Fernández desde la puerta de su restaurante en la calle Fermín Canella. La hostelera atiende a la clientela desde una barra improvisada que impide la entrada y donde se anuncia que hay “pinchos calientes” para llevar. Esto y los menús a domicilio que ofrecen en el establecimiento son la única fuente de ingresos. “Las medidas del Gobierno nos están poniendo contra las cuerdas”, admite, pero sin perder la sonrisa.

Lucía Dueñas, galerista: “La cultura es esencial, pero está olvidada”

“¿La cultura no es segura?”, se pregunta la galerista Lucía Dueñas, “porque yo creo que sí”. Así lo fue durante la Noche Blanca “por ejemplo”, cuando cuenta Dueñas que no hubo “ni un solo contagio”. Entonces redujeron aforos, hicieron controles a las entradas y “todo salió bien”. Ahora, los galeristas ovetenses no entienden por qué no se puede seguir con esas medidas. La teoría de Dueñas es que, pese a ser “esencial” la cultura “es la gran olvidada”.

Gilbert García, agente de viajes: “Nuestro sector ha perdido el 93% de sus ingresos”

Desde marzo, el sector de las agencias de viajes han tenido unos ingresos equivalentes al 7% de las ventas del año pasado. Gilbert García regenta una de las más antiguas de Asturias. El covid primero, y el cierre perimetral después, les ha hundido. La falta de ayudas y el olvido cree que tiene que ver con el poco peso en votos que supone el sector. “En cualquier barrio de Oviedo hay más bares que agencias de viajes en toda la región”, argumenta el agente.

Sonia Brea, hostelera: “Deberían mirar a Alemania y dar también ayudas”

En su cafetería de la calle Uría, Sonia Brea despacha pinchos y cafés para llevar, pero asegura que esta venta solo le supone “un diez por ciento” de lo que facturaba antes del cierre. Una circunstancia injusta y que ha dejado al comercio y la hostelería “abandonados”. A su juicio, España y Asturias deberían mirar fuera, a otras Comunidades y países. Ella se fija en Alemania, donde se dan ayudas a los hosteleros y los comerciantes.

Pedro García, artista y galerista: “En una galería no se juntan más de tres personas”

“Si en una galería de arte confluyen tres o cuatro personas es un éxito”, argumenta el artista y galerista Pedro García. A su juicio, aunque el drama para el sector comenzase en marzo, fueron las últimas medidas de cierre las que han terminado de “machacarlo”. Ahora mismo, los ingresos para las galerías de arte de la ciudad “son cero”. El problema, explica García es que el arte “no se puede comprar por Internet, los cuadros hay que verlos”.