Dominó, ejercicio y “muy buena comida”

A diferencia de otros geriátricos de la región, la Casa Sacerdotal puede presumir hasta la fecha de haber esquivado el virus. “Quizás los rezos hagan efecto”, comentan con prudencia los residentes al mismo tiempo que recuerdan cómo en marzo pusieron en marcha una serie de medidas para frenar los contagios. “Se suspendieron las visitas, se establecieron dos turnos de comedor y se suspendieron las partidas”, apunta el director de la residencia de curas mayores, José Antonio González Montoto.

De todos modos, el confinamiento de los religiosos fue llevadero. La gran terraza de una de las azoteas del inmueble principal y los balcones particulares de cada una de las habitaciones fueron una tabla de salvación. “Los dejábamos salir de manera ordenada, aunque alguno no llevo del todo bien lo de no poder ir a la calle”, explica Montoto.

En el caso de Suárez Peñalosa, este encontró en las dependencias de la calle San José a sus particulares ángeles de la guarda. “Cuando vivía solo me caí y lo pasé muy mal y ya estando aquí un día me caí y gracias a la rápida atención evitaron que me pasara algo malo”, relata, convencido de que su calidad de vida se vio mejorada cuando decidió trasladarse a la Casa Sacerdotal. “Es una bendición de Dios, tanto en el aseo personal como en la vida espiritual y en el buen ambiente que hay entre todos”, defiende con entusiasmo, destacando sobremanera la labor del actual director. “Lo está haciendo muy bien”, apunta el que fuera responsable de las parroquias sierenses de Muñó y La Collada, antes de su retiro a medias. “En la medida de lo posible sigo colaborando en algunas sustituciones”, confiesa el sacerdote octogenario.

Personal “excelente”

Respecto al capital humano de la residencia, los religiosos no solo valoran el “excelente trato” de los 30 empleados, sino que también tienen una mención especial para la docena de voluntarios procedentes de diversas parroquias de la región que sacan tiempo para reforzar la apuesta de la Iglesia por dotar a sus servidores más veteranos de una atención digna en sus últimos años de vida.