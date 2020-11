El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

M.ª Ignacia Quirós, joyera: “Suspiramos por poder abrir en Navidad”

María Ignacia Quirós no se cansa de denunciar el “absurdo” de las medidas adoptadas por el Principado y, espera, que el Ejecutivo regional dé marcha atrás lo antes posible. Su joyería en la calle Pelayo permanece cerrada. Es consciente de que “lo más importante es la salud”, pero dice que es no equivale a comulgar con un “cierre arbitrario”. Así, la joyera confía en que “el Presidente sea tan valiente para explicar las medidas como para tomarlas y, que, por lo menos, deje abrir en Navidad”.

Edén Jiménez, hostelero: “El Gobierno está matando moscas a cañonazos”

Para Edén Jiménez, responsable de un restaurante en la Ruta de los Vinos, las medidas son “hipócritas”. Y dejan claro que “la hostelería, a los políticos les importa entre poco y nada”. Por eso, explica, en su local lanzaron un desayuno a domicilio con el nombre “nada importa”. El cierre en la hostelería y el comercio a Jiménez le parece que es “matar moscas a cañonazos” y, mientras tanto, “los contagios siguen subiendo”. Por eso pide prudencia a los ciudadanos y mesura a los políticos.

Enrique Patricio, promotor: “El panorama musical necesita apoyo público”

“Este es el puntillazo final, el que está desembocando en el cese definitivo de promotores, salas de conciertos, profesionales de todo tipo y, por supuesto, grupos y músicos”, lamenta el promotor y mánager Enrique Patricio. A su juicio, tras esta otra crisis, el panorama musical tendrá que “reedificarse de nuevo sobre los vestigios que queden”. Por ello, argumenta, necesitan “más que nunca” que las administraciones “escuchen y ayuden” al sector.

Íñigo Fernández, agente de viajes: “Necesitamos más ayudas para sobrevivir”

“No mordemos la mano que nos da de comer”, adelanta el ovetense Íñigo Fernández, presidente de la asociación de agencias de viajes asturianas, “pero sí pedimos más cuando consideramos que es justo”. Sin ingresos (de beneficios ni hablan) desde el pasado mes de marzo, los agentes de viajes pasan estos meses viendo cómo el trabajo hecho antes de la pandemia se va al traste y tienen que devolver lo que ingresaron antes de la llegada del virus.

Marina González, hostelera: “Si esta situación se alarga, va a ser trágico”

Cerraron cuando mandaron cerrar. Su local no tiene terraza y no pudo aprovechar su tirón entre olas. Su producto, pescado fresco, no es -irónicamente- carne de “delivery”; pero, pese a todo, aguantan. Marina González, que regenta un restaurante en la calle Mon, no contempla echar la persiana. Aunque es consciente de que “aguantar para siempre” es “imposible” y, hablando por el sector, augura una situación trágica si las medidas “se alargan”.

Omar Riestra, productor y músico: “Por desgracia es buen momento para grabar”

Con los conciertos parados, Omar Riestra, guitarrista ovetense asiduo del circuito de conciertos de las salas madrileñas, se ha visto obligado a parar. Parar, componer y producir. Justo lo que es la otra pata del negocio. “Desgraciadamente, es el mejor momento para hacerlo”, explica; hay que grabar y publicar para recordar “que estás aquí”. El cambio de modelo de negocio también ha llegado a la música que, ahora, se viraliza en Instagram.