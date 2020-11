La música de un acordeón resonaba ayer en una plaza de la Catedral extrañamente vacía. Se colaba hacia San Juan, siguiendo el rastro de los peregrinos, y se percibía, lejana, en Porlier, donde Williams B. Arrensberg ponía la oreja, tratando de descifrar la canción que, a 120 metros, frente a la puerta de la ampliación del Bellas Artes, interpretaba Vitaly Lagutik.

El músico ruso, un prodigio con el fuelle, no faltó a su cita habitual con los ovetenses, aunque el público escaseaba y la lluvia arreciaba por momentos. Pero Lagutik y su compañero a la trompeta, Ivan Stavila, se negaban a recoger los bártulos. Con los teatros cerrados, ellos, los músicos ambulantes, son el último bastión de una ciudad melómana. Ellos son la resistencia, aunque en su repertorio no figure el “Bella Ciao”.

“Notamos que la gente está muy quemada. Los bares están cerrados, y eso, quieras que no, afecta a todos, porque la gente sale a tomar algo o a comprar, pasa por aquí, nos escucha... Aunque sí ves a gente por la calle, sí ves mucho tránsito”, señala Lagutik, que demuestra un buen dominio del castellano. No es para menos: aunque nacido en el sur de Rusia, donde se formó como músico, Lagutik lleva una década viviendo en España. Su acordeón ha ganado adeptos en las calles de ciudades como Zaragoza, Burgos, Soria, Zamora o Santander. Siempre sonriente y de buen humor, Vitaly Lagutik es un músico de raza, que lo mismo pasa la gorra en la calle que da un concierto en un auditorio o graba un disco junto a su hermano Valery y cómplices como Stavila.

“Tocamos sobre todo música tradicional española, música popular, que es lo que le gusta a la gente”, explica Lagutik, mientras comienza a tocar el “Asturias, Patria Querida”.

A su lado, Ivan Stavila se quita y se pone la mascarilla en función de si tiene que darle a la trompeta o no. Al principio, se muestra reticente a hablar. “Mi abuelo firmó un papel una vez y le deportaron”, afirma. No parece hablar en broma. Pero Vitaly Lagutik le quita hierro al asunto. “Es para el periódico, para LA NUEVA ESPAÑA”, le dice el acordeonista, que ya sabe lo que es tocar en el Club Prensa Asturiana.

Poco a poco, Stavila se suelta. “En esta fase que estamos ahora, aún podemos tocar. Pero si en los próximos días el Principado endurece las medidas, si pasamos a un nivel superior, ya no nos dejarán”, explica, preocupado.

Siguiendo calle arriba, atechado bajo el arco de Cimadevilla, otro músico ameniza este “vermú sin vermú” ovetense. “No te voy a dar mi nombre”, advierte, “pero no me importa que me saques una foto siempre que no se me reconozca”. Es difícil: es otro clásico de las calles de Oviedo.

El guitarrista reconoce no estar al tanto de la actualidad. “No tengo tele ni leo los periódicos, me entero de las restricciones porque me lo va diciendo la gente”, afirma. En su día a día, ve dos realidades: “En mi barrio, aquí en Oviedo, noto mucho miedo, mis vecinos están muy temerosos por el virus. Pero aquí, cuando estoy tocando, no percibo ningún temor. La gente está tranquila y hay mucho tránsito, de personas que están de paseo. Incluso percibes que la gente se para más a escuchar, que muestran algo más de interés, y eso algo que se agradece”. Cara a futuras restricciones, el músico se muestra tranquilo: “De momento, toca cumplir el toque de queda. Más allá, ya veremos”.

De vuelta a la Rúa, Vitaly Lagutik e Ivan Stavila están cerrando su concierto. Pasan ya de las dos de la tarde, y no parece que la afluencia de paseantes vaya a repuntar. “Necesitamos público, como todos. Los músicos necesitamos de la gente, pero también los hosteleros y los comerciantes. Y si no hay gente, si no pueden salir de casa o tienen miedo, nos afecta a todos”, explica Lagutik, mientras guarda su acordeón. Cuando los dos rusos se van, huérfanas ya las calles de su música, la plaza de la Catedral parece otra cosa. Ahora sí que está, completa y absolutamente, vacía.