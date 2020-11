Pablo Lacárcel: “Con ‘Asturias’, Tino Casal da un golpe en la mesa y demuestra su asturianía”

–¿Qué supone este disco dentro de la trayectoria de Casal?

–Es la pieza que completa el puzle de la trayectoria de Tino Casal, la pieza que nos faltaba. No es el Casal de “Embrujada” ni el de “Eloise”, el Tino Casal moderno y futurista de los 80, y tampoco el de “Los Archiduques”. Es la pieza que permite responder a la pregunta de qué pasó en esa década en la que no grabó nada. A partir de este trabajo se entiende también por qué llama a su primer disco publicado “Neocasal”, que se puede interpretar como un guiño hacia esta grabación. Javier Losada me decía que es una obra imprescindible para entender su formación y su evolución. Y en este sentido tiene más valor que un disco inédito del año 85. Porque en el 85 sabíamos lo que estaba haciendo Tino, y el de este disco es un Tino totalmente desconocido. Por eso también el título de “Origen”, que lo eligió la familia de Tino Casal y que yo creo que es muy acertado, porque es el nacimiento de una estrella.

–Entre todas esas canciones, destaca una que se titula “Asturias”. ¿Qué puede decirnos de ese misterioso tema?

–Para mí, es el más bonito del disco. Hay que decir que, salvo la versión de “Volerai Volerò”, las otras canciones son todas obra de Tino, con letra y música suyas. Y es el disco en el que mejor se le oye cantar, porque no usa sintetizadores, la voz llega muy limpia. Es solo una banda y él, aunque no es ese cantante melódico de Benidorm tampoco. Es otra cosa. Y esta canción, “Asturias”, es un intento de hacer un himno a su tierra, que además derrocha mucho amor. Habla de la catedral, habla de la minería, y pide perdón por no poder cantarla en lengua asturiana. En una persona a la que en muchas ocasiones se ha achacado que no mostraba los nexos con su tierra, esta canción es un golpe en la mesa, como si quisiera demostrar que era asturiano a mucha honra.

–Tony Miranda, de Radio 4G, avanzó que el disco apareció en un trastero de Sao Paulo, en Brasil. ¿Fue así?

–No del todo. Apaeció en Sao Paulo, sí, pero estaba en un archivo musical, el de Warner Brasil. Tony, que es un fan entusiasta, debió mezclar un par de cosas que le conté sobre las gestiones que hice. Pero la historia es más sencilla.

–Cuente.

–Cuando preparaba “Integral”, yo estaba buscando una versión en español que Tino Casal grabó de una canción italiana, “Volerai Volerò”, del grupo “Epoca”. Lo grabó con una pequeña compañía con sede en Turín, Universal International Music, que no tiene nada que ver con el sello Universal. Esta otra era una compañía muy pequeña que hacía covers.

–¿Cómo llegó Tino Casal a Turín?

–Fue a través de Phonogram, que distribuía a Universal International Music, y fueron los que recomendaron a Tino. Pero el caso es que él va al estudio a hacer una adaptación de esa canción y acabó haciendo un LP completo que luego no se distribuyó, porque el sello quebró. Era una discográfica pequeña, que apenas duró dos años. Ni siquiera llegaron a publicar el disco con las versiones de “Volerai Voleró”, que además de la versión en español que había grabado Tino Casal había otras tres en alemán, portugués e inglés.

–¿Cómo acabaron esas canciones en Brasil?

–Yo solo pude hablar con la hija del dueño, que no tenía ni idea del disco: tenía cuatro años cuando Tino estuvo en Turín. El caso es que, después de que la empresa cerrara, vendieron todo el catálogo del sello, que eran treinta y pico discos, a un sello brasileño, “Gravaçoes Electricas”. Este era un estudio un poco más grande, de unas 300 referencias. En 1983, este sello fue absorbido por Warner Brasil. Y como a mí me distribuye Warner, fue tan fácil como hablar con Charlie Sánchez, que era el director de Warner España, para que me pusiera en contacto con Warner Brasil para buscar la canción. Fue hacer una llamada y se pusieron a buscarla en su archivo.

–Y la encontraron.

–Sí. Apareció un acetato firmado por Celestino Casal y una cinta de nueve y medio, con dos temas: la versión en español interpretada por Tino y la instrumental. Yo ahí lo di por terminado, porque se sabía de la existencia de esa canción pero nada más. Tino nunca había contado la historia de que hubiese grabado un disco en Italia. El caso es que como yo fui muy insistente, cuando meses después una chica del archivo de Warner Brasil encontró un disco con la etiqueta “Celestino Casal” se acordó de mí y me mandó un email. Eso fue en junio.

–En pleno confinamiento.

–Efectivamente. Estábamos a punto de salir ya, creo. El caso es que me dijo que había aparecido una cinta de las grandes del cantante del que buscaba cosas y me la mandó. Pero yo no esperaba que fuera esto. Sabía que dos discos de Tino, “Etiqueta negra” y “Lágrimas de cocodrilo”, se habían distribuido en Brasil, así que pensé que sería el máster de uno de esos dos. Digo más: como estábamos en medio de aquella historia del confinamiento, la cinta estuvo como diez días en Correos, casi la mandan de vuelta. Y cuando la recogí, aún la tuve cosa de dos meses en el despacho, porque pensaba que no era nada que no se conociera ya.

–¿Cuándo descubre lo que había en la cinta?

–En el mes de agosto, y gracias a “Vainica Doble”.

–¿Y eso?

–Tengo un proyecto en torno a ellas y me iba a Gerona, al estudio de Jordi Solé, Music Lan, a digitalizar 16 o 17 cintas. En el último momento, metí la de Tino Casal, pero más por curiosidad, por ver qué disco era el que me habían mandado, que por pensar que era algo valioso. Y casi lo dejo fuera.

–¿Y cómo se quedó cuando lo escuchó en el estudio?

–Pálido. Estábamos en el estudio y, al terminar de escucharlo, le dije a Jordi: “Ponlo otra vez”. No me lo podía creer. De inmediato le dije a Jordi que aparcábamos lo de “Vainica Doble”, porque esto otro pasaba a ser prioritario. Él, que aunque ya ha trabajado con gente como Bunbury o como Manolo García es un chico joven, no entendía nada. Pero nos pusimos a ello y luego todo fue muy fácil. Con Warner Brasil llegamos a un acuerdo muy fácil. De hecho, Warner España distribuye el disco.