Los representantes de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco) entregaron ayer por registro un documento en el que le piden al Ayuntamiento que no les cobre algunas tasas municipales mientras dure la pandemia y que les devuelva el dinero abonado por estos conceptos desde que sus locales permanecen cerrados al público. Los hosteleros le reclaman al Consistorio “que declare la cesación en la obligación de pago de la tasa de recogida de basuras” y también de la que pagan “por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con fines lucrativos de los establecimientos que dispongan de terraza”. La solicitud de Abaco incluye “que se dicten los actos administrativos oportunos para que no se lleve a cabo la recaudación de las mismas”. Es decir, “que se cese en el cobro de las tasas descritas desde la fecha de presentación del hasta el momento en el que se levante la suspensión de la actividad”.

Los propietarios de los bares de copas –uno de los sectores más golpeados por la pandemia– consideran que no pueden pagar impuestos mientras sus negocios mantengan las puertas cerradas por orden de las administraciones. “Durante el tiempo en que los establecimientos dedicados a discotecas, salas de baile, locales de ocio nocturno y bares de copas, con y sin actuaciones musicales en directo, se han visto obligados a suspender su actividad, no se les ha prestado el servicio correspondiente. Como ejemplo sirve el de recogida de basuras o residuos”, recoge literalmente el escrito presentado por registro en el Ayuntamiento, un texto que lleva la firma del presidente de Abaco, Pepe Reina. “Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente”, añade el escrito amparándose en el artículo 26.3 del real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. “No procede el cobro de dicho servicio y lo que procede es la devolución del importe correspondiente”, explica Pepe Reina.

El presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo va más allá. “Aunque la tasa por recogida de basuras sea derivada de un servicio obligatorio, los locales están cerrados por imperativo legal, por causa ajena al contribuyente, que ya bastante está sufriendo con su local cerrado por la pandemia, sin que medie su culpa o pueda imputársele el cese de la actividad”, explica en el escrito enviado al Ayuntamiento. Los propietarios de los bares de copas piden que se les devuelva el dinero que abonaron entre el 14 de marzo y el 20 de junio –el periodo del confinamiento– y también las tasas que pagaron desde el pasado 18 de agosto hasta la actualidad.

El presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo mantuvo un encuentro la semana pasada con el presidente del Principado a través de videoconferencia. Según asegura Pepe Reina, que salió muy satisfecho de la reunión, Adrián Barbón le prometió que “una parte muy importante” del dinero que se destine a rescatar a la hostelería recaerá en los negocios nocturnos. “Llevamos muchos meses pasándolo mal. Necesitamos ayudas cuanto antes”, exige el presidente de Abaco.