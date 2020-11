Ciudad Naranco rechaza que el PGO permita una zona de bares de copas en el barrio

Habilitar una zona de copas en Ciudad Naranco serviría para aliviar la carga que soportan desde hace años los vecinos del Antiguo, pero la idea no gusta nada en el barrio. “Resulta que ahora nuestro barrio va a pasar de estar abandonado a ser un comodín para lo que sobra o molesta en otros barrios de la ciudad”, protesta Álvarez. “Haremos lo que haga falta para conseguir que el barrio tenga los equipamientos que se merece. Lleven el ocio nocturno a polígonos fuera de núcleos urbanos, como se hace en otras grandes ciudades, no en medio de las viviendas”, añade la presidenta de Activa Ciudad Naranco.

Rubén Fernández, el presidente de la asociación Ciudad Naranco Existe, se mantiene más o menos en la misma línea. “Creo que es una idea totalmente descabellada del concejal de Urbanismo –por Nacho Cuesta (Ciudadanos)– y que no tiene ningún sentido. Ciudad Naranco necesita muchas actuaciones, pero no precisamente esas. Lo de las oficinas no estaría mal, pero una zona de bares de copas no traería más que problemas”, señala. “Podría instalarse algún local de ese tipo, pero lo que no se puede es hacer un gueto. Lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con los vecinos y preguntarnos cuáles son nuestras necesidades”, añade.

Gonzalo Díaz, de la asociación La Centralilla, también piensa lo mismo. “No es de recibo ni siquiera plantear esa posibilidad. Lo que necesitamos son otras cosas que llevamos años solicitando, no que nos instalen bares de copas”, asegura. “Tenemos muchos problemas con el tráfico, calles en mal estado, deficiencias en seguridad... Eso es lo que tienen que empezar a arreglar”, subraya.