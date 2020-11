La Corredoria estrena televisión propia

El canal de televisión de La Corredoria no tiene fines lucrativos, ni mucho menos. “Ya estamos hablando con los hosteleros y con los comerciantes de la zona porque van a poder publicitarse de forma gratuita. Queremos hacer una televisión que sea del barrio y lo vamos a hacer gracias al apoyo desinteresado de muchos colaboradores. Hay gente que ha puesto su propio ordenador para poder emitir, también se usarán cámaras de particulares... Tenemos los medios que tenemos, pero vamos a intentar hacer algo que le guste a todo el mundo y que sea bueno para el barrio”, asegura Álvarez Cabañas. El protavoz de la Asociación de Vecinos “San Juan” explica que la mayoría de las emisiones se lanzarán a la red desde el local que el colectivo tiene en el barrio. “Al principio habrá muchas cosas que van a estar grabadas, sobre todo porque las cosas no están como para andar juntándose. No obstante, una vez que pase la pandemia queremos organizar tertulias y otras actividades similares”, añade.

Aunque la programación de “Corredoria TV” aún no está del todo definida, ya existe algún boceto. “Nuestra idea es emitir un magacine semanal, un programa de cocina, tertulias sobre la actualidad de Oviedo y de sus barrios y un programa de deportes. Esa es nuestra intención, pero por supuesto no estaremos cerrados a nada y admitiremos cualquier iniciativa de los vecinos que sea factible de desarrollar”, explica Pablo Álvarez Cabañas. “Estamos ultimando la página web –www.corredoriatv.com– y esperamos tenerla lista en unos días”, añade el portavoz de la asociación vecinal, que va a ser el encargado de dirigir la nueva televisión.

Colaboradores

El director de contenidos del nuevo canal televisivo de La Corredoria será Pablo Granda, que a su vez hará de realizador y pretende poner en marcha un programa sobre música. “La idea surgió durante el confinamiento. Pablo Álvarez Cabañas me lo comentó y a mí me parece que puede ser una iniciativa muy positiva para el barrio y para sus vecinos”, señala Granda. “Durante el encierro que comenzó en marzo se emitieron varias cosas en directo por Facebook y a la gente le gustó mucho. Querían que se siguiese haciendo y eso fue lo que nos dio pie a crear la televisión”.

Lo más probable es que el magacine semanal de la nueva televisión lo presente Dani Prado, pero aún faltan colaboradores para otros espacios. “Ya tenemos a otras personas que están dispuestas a participar, pero seguimos buscando a gente joven que quiera implicarse en esta aventura”, subraya Pablo Granda.