La caída de una mujer mayor en su domicilio de la calle General Elorza causó ayer una falsa alarma y cierto revuelo en la vía, pasadas las dos de la tarde, con la presencia de dos vehículos de bomberos en la zona, que acudieron ante una llamada de alerta que después no resultó tal. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, un familiar se encontraba ya en el domicilio de la mujer y se había hecho cargo de ella, por lo que no fue necesaria su intervención. Aunque no fue el caso ayer, las caídas de personas de edad avanzada en sus domicilios pueden tener consecuencias fatales entre aquellos que viven solos. Hace un año se sucedieron en Oviedo diversos casos de personas mayores que acabaron falleciendo después de sufrir caídas en sus domicilios y no poder incorporarse para solicitar auxilio.