La Corredoria pide que se abra ya El Cortijo: “Los mayores no tienen adónde ir”

El cierre de El Cortijo –una medida generalizada para todos los centros sociales de Oviedo– ha obligado a suspender todo tipo de cursos, actividades deportivas o talleres. “Nosotros sabemos que las cosas están complicadas desde el punto de vista sanitario, pero creemos que antes de tomar la decisión de cerrar el centro a cal y canto se puede hablar con los usuarios para intentar llegar a otras soluciones si es que se puede”, señala García Peón. “Insisto. No vamos a exigir que se abra El Cortijo porque entendemos la situación y como usuarios no queremos contagiarnos, pero queremos hablar las cosas y saber si hay manera de abrirlo parcialmente con un protocolo estricto”, dice el portavoz vecinal.

La asociación Asparve no es la única que está sufriendo el cierre de El Cortijo. Ni mucho menos. La presidenta de la Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria, Teresa Ruiz, consideraba a finales del mes pasado que el centro social podría utilizarse si se tomaban todas las medidas necesarias para evitar los contagios. “La gente mayor que antes iba al centro a jugar a las cartas o al parchís anda ahora por los parques y a la intemperie. Estamos desubicados”, dijo entonces. “Solo desde nuestra asociación ofrecemos clases de pilates, zumba, sevillanas, danza oriental, ingles para niños... En el centro social hay vida a todas horas, forma parte del día a día de La Corredoria y es muy importante”, explicaba Teresa Ruiz hace menos de un mes.

Teo Astorga –presidente la Asociación de Mayores de La Corredoria, miembro de la directiva de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA) y del Consejo de Personas Mayores del Principado– también es de los que piensa igual que los miembros de Asparve. Cree que El Cortijo debe abrirse con restricciones y así se lo solicitó al propio alcalde, el popular Alfredo Canteli, la última vez que estuvo en el barrio. “Me dijo que eso no era cosa suya, pero nosotros seguimos pensando que el centro social se necesita mucho. Toda la gente mayor se pasaba el día allí y ahora no tiene adónde ir. Muchos ya no salen ni de casa, algo que también mata como el coronavirus”, afirma Teo Astorga.