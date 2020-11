El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Andrés Vázquez, joyero: “Hace un mes del cierre y aún hay más contagios”

Andrés Vázquez tiene una joyería en la calle Posada Herrera y además es el presidente del gremio de Joyeros y Relojeros de Asturias. Asegura que los de su sector están que trinan. “Al principio estábamos sorprendidos, pero ahora ya estamos enfadados”, dice. “En esta región se puede comprar un abeto para la ciudad, pero no ponerle una pila al reloj de una persona mayor. No se entiende”, explica. “Encima hace casi un mes que se cerró el pequeño comercio y siguen subiendo los contagios”.

Iván Hortal, hostelero: “Faltan las ayudas del Gobierno para salir de esta”

Iván Hortal tiene participación hasta en cuatro negocios hosteleros de la ciudad. Lógicamente, está muy preocupado y les exige a las administraciones que cojan el toro por los cuernos. “Áún falta que el Gobierno nos diga qué ayudas nos van a dar a los hosteleros para poder salir de esta, sobre todo a los del ocio nocturno, que son los que peor lo están pasando”, dice. “En otros países como Alemania te pagan en función de lo que hayas facturado el año anterior, pero aquí nada”.

Alberto García, músico: “Hay muchos compañeros pasándolo mal”

“La situación del sector cultural es ahora mismo muy dura. Hay muchos compañeros pasándolo verdaderamente mal y la incertidumbre es cada vez mayor”, asegura el músico Alberto García, que también pide coherencia a las administraciones. “Ayudaría mucho que las instituciones se sentaran a escuchar a quienes nos dedicamos a ello. En cualquier caso, hay que afrontar todo esto con la mayor fuerza y energía posible. Hay que seguir dando la nota”, subraya.

Cristina Menéndez-Castañedo, comerciante: “El pequeño comercio no es foco de contagios”

“El cierre del pequeño comercio no parece ser la solución”, explica Cristina Menéndez-Castañedo, que regenta una tienda de ropa en la avenida de Galicia. La comerciante argumenta que en locales como el suyo, en los que no hay aglomeraciones, “no hay contagios”. En su negocio intentan paliar las consecuencias a través de la tienda online, pero no es lo mismo. El daño es enorme y se agravará si la situación no vuelve a la normalidad para la campaña de Navidad.

Pablo Álvarez, hostelero: “Hay que trabajar más que nunca, es lo que toca”

En su restaurante de la calle Fruela, el hostelero Pablo Álvarez abre por la mañana para “el pincho y el café”. Una tendencia a la que se han sumado recientemente: “Es el momento de trabajar más que nunca”. Por ello también han potenciado el reparto a domicilio, que les está funcionando “muy bien”, gracias a los clientes “habituales”. El hostelero considera que las ayudas son necesarias para el sector, pero no es el momento de quedarse en casa.

Jorge Otero, músico: “La nuestra es una profesión poco respetada”

Cuando la gente piensa en cultura, y más concretamente en la música, lo hace en “los diez de arriba” y no en los “miles de abajo”, lamenta Jorge Otero, cantante de los “Stormy Mondays”. A su juicio no se puede hablar de oficios “esenciales y no esenciales”, porque todos los oficios lo son en el momento en el que se convierten en el modo de vida de quien los desempeña. “La nuestra siempre ha sido una profesión poco respetada”, sentencia.