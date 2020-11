El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha vuelto a insistir hoy en su petición al Gobierno del Principado de Asturias de reabrir “cuanto antes” el comercio minorista de la ciudad y la hostelería local, con limitaciones horarias, restricciones de aforo y “todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar la propagación de la Covid-19”, solicita Canteli, que teme que el cierre prolongado de este tipo de negocios “produzca un daño irreparable para la economía de muchas familias y, en general, de la economía de Oviedo”. Así lo ha manifestado esta mañana el Alcalde tras recibir en el Ayuntamiento de Oviedo al director de relaciones institucionales de Carrefour Asturias, César López Sánchez, quien no dudó en sumarse a las reivindicaciones de Alfredo Canteli para “hacer fuerza” ante el Gobierno del Principado y reclamar que se abra el pequeño comercio, ya que -en su opinión- “debemos estar todos alineados para que la economía y el tejido económico de la ciudad supere esta situación de crisis absoluta”.

Los hipermercados con los que Carrefour cuenta en la región permanecen abiertos pese a las restricciones impuestas por el Ejecutivo autonómico, pero han sido obligados a balizar pasillos y familias de productos cuyos artículos no son considerados esenciales. “No tiene sentido que un cliente que ya se encuentra dentro del supermercado pueda comprar un kilo de manzanas, pero no pueda llevarse un juguete”, explica César López. Esta inédita situación está provocando graves pérdidas a la cadena de hipermercados, ya que “estamos perdiendo toda la campaña de productos estacionales, como los juguetes o colecciones textiles enteras”, asegura. Por eso, la reivindicación del director de relaciones institucionales de Carrefour Asturias es clara: “pedimos que se levante el cierre perimetral del concejo para que la gente se disperse y no se aglomere en los mismos centros comerciales de la ciudad”.

“Tenemos clientes habituales de Carrefour Azabache, incluso del hipermercado de Parque Principado, que ahora hacen sus compras en el Carrefour de Los Prados, con la consiguiente aglomeración en momentos puntuales”, asegura. También reclama la apertura inmediata del comercio minorista, así como de todas las secciones de sus hipermercados. “Solo pedimos usar el sentido común porque está más que demostrado que con las medidas oportunas contra la Covid-19 y los oportunos controles de aforo, el comercio no supone ningún riesgo para la salud”, concluye.

El Alcalde de Oviedo atendió las peticiones de César López, las cuales comparte, y mostró, de nuevo, su “total y contundente apoyo al comercio y a la hostelería locales”.