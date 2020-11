La conductora que atropelló mortalmente a la jubilada María Rosario Carriles Bernardino en uno de los pasos de cebra del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) –un desgraciado suceso ocurrido el último día de mayo del año pasado– reconoció esta mañana los hechos en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo y aceptó una pena de un año de prisión tras llegar a un acuerdo con el fiscal, quien inicialmente le pedía un año y medio de cárcel. A la procesada también se le retirará el carné de conducir durante 18 meses tras ser condenada por un delito de homicidio por imprudencia grave. Como no tiene antecedentes penales, la pena de la acusada quedará en suspenso y no tendrá que entrar en prisión a no ser que sea condenada por cualquiero otro delito.

La mujer fallecida tenía 69 años y era vecina del barrio de Ventanielles. Su muerte se produjo alrededor de las ocho y veinte de la tarde del 31 de mayo del año pasado. María Rosario cruzaba junto a su marido por el paso de peatones que hay frente a la entrada principal del gigante hospitalario cuando el coche de la procesada se la llevó por delante. El golpe fue de tal calibre que la desplazó varios metros hasta que impactó contra el suelo, un impacto que le causó, entre otras lesiones, traumatismo cráneoencefálico grave, traumatismo torácico y fractura del miembro superior izquierdo. El propio personal del HUCA trasladó a la mujer a Urgencias de inmediato, pero los médicos no pudieron hacer nada por ella y perdió la vida a las 23.47 horas del ese mismo día. Según el escrito del fiscal, la acusada conducía por el carril izquierdo “sin cumplir las más mínimas normas de cuidado” y no se percató de la presencia del matrimonio.

La procesada, que no dio positivo en la prueba de alcoholemia, declaró aquel día que el accidente había sido fruto de un despiste y que no había visto a la fallecida hasta que ya la tenía encima. La compañía aseguradora ya le ha pagado 72.438 euros al viudo a cuenta de la indemnización.