Ferroviarios y usuarios del tren urgen a erradicar ya el fondo de saco de Trubia

La solución al problema consiste, además de en una reforma horaria en la que insiste el colectivo de usuarios “Asturias el tren”, en construir un bypass o variante que permita que haya trenes de la conexión entre Oviedo, Grado y Pravia que circulen de manera directa, sin necesidad de entrar en Trubia. El tramo de nueva construcción, de entre 500 y 700 metros de longitud, se ubicaría en las inmediaciones de Udrión, justo en la embocadura del túnel ferroviario de esta localidad trubieca. Según los estudios previos, con esta variante resulta posible reducir de 40 a 22 minutos el desplazamiento en tren de Grado a Oviedo. Además, rebajaría de 60 a 44 minutos el viaje desde Pravia a la terminal ferroviaria de la calle Uría.

Según Luis Blanco, perfecto conocedor de la malla de cercanías de Asturias, “no se puede pretender que la gente de Pravia o Grado use el tren para ir o venir a Oviedo cuando se les obliga a entrar en el fondo de saco de Trubia, donde el tren tiene que maniobrar y se pierde tiempo”. A su juicio, esa falta de competitividad explica que la línea haya caído en picado en la última década. “A la gente hay que darle un buen servicio para que coja el tren. Ahí está el caso de lo que sucedió en su día con la línea de cercanías de Oviedo a Infiesto, que se mejoró con duplicaciones de vía y electrificaciones y, como consecuencia, logró triplicar el número de viajeros”, expone el sindicalista ferroviario.

En principio, la actuación no entraña mayor dificultad, ya que el terreno afectado es llano y sin complicaciones, subrayan los promotores de un proyecto que también ha recibido el respaldo de CC OO y del sindicato de maquinistas (Semaf).

Carlos García Alcalde, responsable de “Asturias al tren”, sostiene que la variante de Udrión es una actuación “razonable” por el coste que tiene y por los efectos beneficiosos que tendría en cuestión de tiempos de viaje y comodidad para los pasajeros. Sin embargo, también insiste en que la reforma horaria que ha planteado su colectivo permitiría una reducción de los desplazamientos más que suficiente como para hacer más atractivo el uso del tren para viajar a Grado o Pravia. García Alcalde considera que, además de inversiones como la que se precisa para erradicar el fondo de saco de Trubia, las cercanías de Asturias precisan de medidas de racionalización, como la desaparición de los apeaderos en los que nunca se baja ni se sube nadie o la citada reordenación de los horarios para ajustarlos a la demanda real de los viajeros.

La construcción de la variante de Udrión no se cita de forma explícita en el plan de mejora de las cercanías asturianas que presentó en tiempos de Rajoy el Ministerio de Fomento (hoy Transportes), pero tanto los ferroviarios consultados como los responsables del colectivo de usuarios del ferrocarril estiman que puede entrar en la programación, ya que la inversión no es demasiado elevada y puede ser clave para evitar que la línea de Oviedo a San Esteban acabe cerrando por falta de pasajeros. Es una posibilidad real, que ya se puso sobre la mesa hace unos años, aunque la clausura del servicio no se llevó a cabo.

La solución al fondo de saco de Trubia no es el único frente abierto de Oviedo respecto al ferrocarril de cercanías. La ciudad también tiene pendiente la integración del tren en la movilidad del HUCA, algo que defienden tanto el gobierno municipal como el regional.

Las alternativas en este aspecto son dos, fundamentalmente. Por un lado, habilitar una nueva estación en las inmediaciones de los campos de fútbol de Los Castañales, concretamente en Pontón de Vaqueros. Por otro, habilitar un servicio de trenes lanzadera desde La Corredoria, donde paran los trenes de ancho métrico (Feve) y de ancho Renfe. La de Pontón de Vaqueros sería exclusivamente para convoyes de vía estrecha (métrico).