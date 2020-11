El comercio, la hostelería y la cultura, tres de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, tienen en esta sección una ventana para dar visibilidad a sus problemas y un espacio en el que se valora su relevancia en la economía local.

Soledad Morte, comerciante: “Las ayudas al sector no pueden ser limosnas ”

“Las ayudas económicas de las administraciones ayudarían, pero no pueden ser limosnas. No obstante, lo que queremos los comerciantes es trabajar”, explica Soledad Morte, que tiene una tienda de moda en la calle Fontán. “Venimos del golpe durísimo del encierro y ahora nos tenemos que enfrentar a otro cierre. Incluso estando abiertos tampoco nos fueron bien las cosas porque la gente no compra”, afirma Morte. “Tengo toda la ropa comprada y en el almacén. Es un desastre”, añade.

Javier Fervienza, hostelero: “Es más seguro tomar un café que montar en el bus”

El hostelero javier Fervienza, que regenta un negocio en la calle Nueve de Mayo, está harto de la situación. “Señalan a la hostelería como culpable cuando se ha demostrado que la mayoría de contagios se producen en otras situaciones”, protesta. “En nuestro local siempre se respetaron las distancias, el uso de mascarillas y las medidas higiénicas. Es mucho más seguro tomar un café y comerse un pincho aquí, que subirse a un autobús lleno de gente, o recibir clase en un aula masificada”, recalca.

Lauren García, poeta: “Sin cultura nos apagamos como falsas estrellas”

“Pienso que este tiempo ha servido para que la cultura sea combustión imprescindible para la vida, sin sustitutivos edulcorados. Ojalá sirva para tomar conciencia de una vez por todas”, señala el poeta Lauren García. “Ciertos apoyos me aparecen muy apremiantes, pero han de tornarse en condiciones de trabajo dignas para el creador. Tengo poemas inéditos sobre el covid que darán lugar a un libro descarnado. Sin cultura nos apagamos como falsas estrellas”.