Economía reconoce “serias dificultades” para elaborar el presupuesto del próximo año

El Ayuntamiento de Gijón sí que ha decidido ya optar por una prórroga del presupuesto en vigor. Según el gobierno municipal que lidera la socialista Ana González, los cálculos de disminución de ingresos e incremento de gastos, generados ambos por la crisis del coronavirus, componen una situación de desequilibrio que “hace imposible cuadrar las cifras de un proyecto realista y que atienda los intereses de la ciudad”. En ese contexto, el ejecutivo gijonés considera que “es mejor una prórroga”.

Aunque Oviedo no contempla por el momento ese escenario, lo que sí está ya claro es que si finalmente se cierra un proyecto presupuestario para 2021 no estará listo para el 1 de enero, objetivo que se había marcado inicialmente el gobierno de Canteli. El coronavirus y el hecho de que en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado presentado por el gobierno del PSOE y Podemos no haya ni rastro de los fondos de compensación económica a los municipios por la pandemia han acabado por trastocar las previsiones y los calendarios.

La aprobación definitiva de las cuentas de 2020 se llevó a cabo por el Pleno de Oviedo el pasado 31 de enero. En la tesitura actual, parece complicado que se pueda igualar lo que supuso un récord de celeridad si se le compara con el tripartito. La normativa que regula la tramitación presupuestaria establece que, tras recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno, debe abrirse un periodo de comparecencias sobre el proyecto, tras el que las cuentas pasan a la Comisión de Economía para que los grupos políticos municipales presenten las enmiendas que consideren oportunas. Su resolución tiene que abordarse en una nueva reunión de la comisión del área. A partir de ahí, el gobierno podría llevar su propuesta presupuestaria al Pleno, pero para una aprobación inicial. El acuerdo de la Corporación debe remitirse al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para iniciar un periodo de información pública de quince días hábiles. Una vez contestadas las alegaciones, si es que se producen, el proyecto volvería al Pleno para proceder a su aprobación definitiva, que también debe ser ratificada mediante su publicación en el BOPA.

La intención del gobierno municipal es aprovechar las cuentas para dar prioridad a las políticas activas para la reactivación económica de la ciudad frente a la pandemia del covid por encima de las grandes inversiones en obras.