El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Pedro Caramés, hostelero: “Los bares están cerrados y el covid sigue creciendo”

Pedro Caramés, el presidente de la asociación de sidrerías de la calle Gascona, considera que a la hosteleros se les está “criminalizando” cuando no hay evidencias de que los bares y restaurantes sean focos de contagio. “Los bares están cerrados y el covid sigue creciendo. Los hosteleros llevamos hechos muchos sacrificios y sabemos que la salud es lo primero, pero vemos que sólo sirve para arruinarnos”, señala. “Hay muchísimos puestos de trabajo en peligro”, recalca.

Lola Valdés, comerciante: “No podemos pagar la crisis solo unos pocos”

“Esta crisis sanitaria está afectando a todo el mundo y no hay que tomárselo en broma porque está muriendo mucha gente, pero a los comerciantes no pueden mandarnos cerrar y abandonarnos a nuestra suerte”, dice Lola Valdés, que tiene una tienda de moda el la calle Suárez de la Riva. “No quiero echarle la culpa a nadie de todo esto porque no sirve de nada, pero tampoco es plan de que esta crisis la paguemos unos pocos. ya sabíamos que venía una segunda oleada”, añade.

Carrie Mittleman, cantante: “La pérdida del contacto humano es lo peor”

La cantante Carrie Mittleman, una estadounidense perfectamente amoldada a la ciudad, asegura que lo peor de la situación generada por la pandemia “es la pérdida del contacto humano”. No obstante, la realidad es que el sector lo pasa mal. “Nos hemos adaptado para poder compartir nuestro trabajo de otras maneras, en formatos online, pero no es lo mismo. Y para la gran mayoría no genera ingresos ni grandes ventas de discos”, señala.