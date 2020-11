Pedro López, hostelero: “Vale más que nos den herramientas que ayudas”

El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Vanessa Malgor, comerciante: “La Navidad, si la hay, no nos va a salvar el año”

Los comerciantes abrieron ayer sus puertas al público, “pero no se vende porque no se ve gente por la calle”. Al menos eso le pasa a Vanessa Malgor, que tiene una tienda de lencería en la calle San Juan. “La gente tiene miedo a salir y entra en los comercios para lo imprescindible”, asegura Malgor, que no es muy optimista. “La campaña de Navidad, en el caso de que la haya, no va a servir para arreglar un año tan desastroso como el que estamos viviendo los pequeños comerciantes”.

Gustavo González, hostelero: “Es muy injusto que seamos los últimos en abrir”

Gustavo González, que regenta una cafetería en la avenida del Cristo, está que echa humo después de ver cómo la hostelería es de los pocos sectores que aún no puede abrir sus puertas. “Es muy injusto que seamos los últimos en abrir cuando la mayoría de nosotros siempre cumplimos con la normativa”, explica el hostelero. “A las administraciones tengo bastante poco que agradecerles. A quien tengo que darle las gracias es a la dueña del local por no cobrarme todo el alquiler”, añade.

Iñaki Santianes, gaitero: “Confiamos en que remonte para primavera”

“Estamos a la expectativa porque no sabemos lo que va a pasar. En el mundo de la música tradicional estamos más parados en otoño e invierno, pero confiamos en que remonte para primavera”, dice el gaitero Iñaki Santianes. No obstante, para él lo primero es la salud. “Sería injusto pensar de otra manera. Lo importante es la salud y los servicios sociales; después llegará todo”, añade Santianes. “Si nosotros estamos tocando en primavera será buena señal”, resume.

María Riera, comerciante: “Los clientes respetan las medidas”

Había ganas de reabrir las puertas y reencontrarse con una clientela “fiel”. María Riera celebra una mañana “muy buena” en su tienda de moda en la calle Menéndez Pidal. Atiende a los clientes de uno en uno, pidiéndoles que esperen fuera y, a pesar de la lluvia, respetan las medidas. Algo que “han hecho desde que comenzó la pandemia”. La comerciante explica que las medidas, en su tienda, se siguen por la salud de los clientes, pero “también” por la suya.

Pedro López, hostelero: “Vale más que nos den herramientas que ayudas”

“Lo peor es la incertidumbre”, cuenta el hostelero Pedro López, que regenta dos locales en Oviedo, una sidrería y un negocio de ocio nocturno. Por ello, habla con conocimiento de causa cuando dice que “las ayudas han llegado tarde”. A su juicio, además, son insuficientes. “Vale más que te den herramientas para negociar que un dinero que no cubre los gastos”, sentencia. Pero no pierde la esperanza: “Hay que seguir peleando”.

Víctor Gil, músico: “La cultura es el reflejo de la salud de la sociedad”

Para el guitarrista Víctor Gil, el covid es algo con lo que “tendremos que convivir durante un tiempo”. Y, para sobrevivir durante la pandemia, hay que buscar “nuevas fórmulas”. Aunque apunta a que la cultura no está ni más ni menos afectada que el resto de sectores, sí que recalca el papel esencial de la misma. Para él, esta es fiel reflejo “de la salud de la sociedad”. Justo lo que falta para que todo vuelva a funcionar, salud.