El virus ahoga a las asociaciones vecinales: “No hay ingresos para cubrir gastos”

La asociación de vecinos de San Juan, por seguir con el ejemplo, vive todo el año de la ganancia que genera su chiringuito de San Mateo, un dinero que este año no han recibido. Pero no son los únicos que se autofinancian, otros lo hacen organizando eventos, en las barras de las fiestas, vendiendo lotería o por otros métodos. Ahora han perdido esas vías de financiación y lo están pasando mal. Tanto que están pidiendo a los bancos que no les cobren las tarifas de mantenimiento y las posibles operaciones que se generen mientras la situación no mejore y puedan volver a arrancar. “Entre pitos y flautas son unos 150 euros al año fijos y bastante más por las operaciones. Cada vez que un socio hace un ingreso se quedan con parte, por ejemplo”, explica Alberto Tercero, tesorero de la asociación Reconquista, que representa a los vecinos del centro. Luis Miguel Fernández, presidente de los vecinos de San Juan, pide lo mismo. “El Ayuntamiento debería conseguir que los bancos no nos cobren porque somos colectivos sin ánimo de lucro”, señala.