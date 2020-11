La concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, presentó en el salón de plenos la carrera San Silvestre Ciudad de Oviedo 2020 que este año, a consecuencia de pandemia, será virtual. La edil ha destacado que “es una de las carreras más tradicionales y queridas de nuestras navidades. Este año será diferente pero estamos trabajando con mucha ilusión. A partir del 30 se abren las inscripciones para realizar el circuito en www.sansilvestreciudaddeoviedo.es , que podrá hacerse del14 a 31 de diciembre. A través de las redes sociales se irá actualizando la información, bajo el lema #yocorroenOviedo”

David López, responsable de Marketing y Comunicación de Integra Energía, empresa patrocinadora de la prueba, comenzó su intervención agradeciendo al Consistorio que recurriera a ellos para poner en marcha esta edición especial de la prueba. "Creímos que era nuestro compromiso moral. Debo reconocer que nunca he corrido la San Silvestre pero este año sí lo haré. En Integra nos consta que es el evento deportivo de mayor tradición en Oviedo, una carrera que une la ciudad y la familia. Este año 2020 es el año más duro de nuestra historia y nos ha tocado vivir momentos muy crueles. Esperamos que sea una edición muy buena”, apuntó López.

La San Silvestre 2020 apuntó su organizador, Óscar Espiñeira, “requiere dar las gracias al Ayuntamiento de Oviedo por apoyarla. La gente necesita escenarios y motivaciones para hacer deporte, aunque sea en un formato adaptado y seguro como el de este año. Agradecer también el apoyo de Integra Energía por abrir las puertas de par en par en estos tiempos y de otras empresas colaboradoras. No habrá escenario ni meta hay que hacer la carrera individualmente, con un recorrido de 5,5 kilómetros, y con responsabilidad. La inscripción será a partir del día 30 en sansilvestreciudaddeoviedo.es. Pero no todo es malo porque pueden participar desde cualquier parte del mundo. Habrá además tres circuitos señalizados para hacer la carrera y para los más pequeños -al tener que llevar un móvil no era posible organizarla-, hemos lanzado un formato en el que los niños nacidos a partir de 2007 podrán hacer un kilómetro junto a un adulto y también recibirán en sus casas el dorsal y la camiseta”.

El ganador de la San Silvestre ovetense 2019, Alejandro Onís agradeció la apuesta “un año más, por una competición que será diferente pero que seguro disfrutaremos”. Paula González, la ganadora en la categoría femenina de la edición anterior, ha animado a la gente “a seguir haciendo deporte y participar en la carrera de este año”.