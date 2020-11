Los habitantes de Oviedo tienen hoy por la noche una cita muy especial con la hostelería de la ciudad, a través de la iniciativa “La gran cena”, puesta en marcha por la Concejalía de Transformación Digital, dentro de la campaña “‘Blue Market” del comercio, pensada para fomentar el consumo en los establecimientos que ofrecen productos a domicilio.

El Ayuntamiento, a través de Oviedo Emprende, colgará en su web la oferta de los locales, que incluyen su carta o menú especial para cenar “de restaurante”, sin salir de casa. “Nuestro objetivo es apoyar al sector hostelero para ayudar a los establecimientos que están abiertos, con servicio de recogida en el local y de entrega a domicilio; queremos animar a los vecinos de Oviedo a que celebren una cena en su casa y consuman de ese modo”, asegura Alfredo García Quintana, concejal de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo.

García Quintana explica que la campaña también lleva aparejadas esta noche sorpresas como una actuación en directo, a través de la web del Ayuntamiento y el sorteo de diez cestas de Navidad valoradas en 150 euros.

“Pedimos insistentemente a la gente que consuma en los establecimientos locales, es el modo de ayudarles y esperamos que más pronto que tarde se pueda abrir bajo las normas de seguridad que sean pertinentes”, señala el responsable municipal de Turismo.

“Estos establecimientos están haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse. La situación es muy compleja, a pesar de que el Ayuntamiento está en permanente contacto con el sector Las ayudas no son la solución, la clave es recuperar la actividad”, añade el concejal, que no pasa por alto la cercanía de la campaña navideña, este año más importante aún si cabe. “Somos conscientes de que aún abiertos, la facturación no va a ser la misma. El Ayuntamiento es muy sensible con la situación empresarial. En Oviedo tenemos 60 establecimientos de hotelería y 1.867 de hostelería, según los daos de antes de la pandemia; hay que evitar al máximo los cierres”, recalca el concejal.

Entre los hosteleros la iniciativa ha sido recibida con optimismo. Rodrigo Roza, de La Taberna del Zurdo, asegura que todas las iniciativas que ayudan son positivas.

“Estamos con muchas ganas de trabajar, queremos ser positivos y no deseamos hacer conjeturas; nos adaptaremos a lo que vaya ocurriendo”, indica Roza. “Cuando se cierra una puerta se abre una ventana y nosotros ya tenemos experiencia desde mayo en la venta online, estamos acostumbrados a trabajar con inmediatez”, recalca. Miguel Álvarez, de Doña Concha, también considera que la campaña del Ayuntamiento ayudará a incitar a los ovetenses a encargar platos a los restaurantes adheridos, que pueden consultarse en Oviedonline.com. “Nosotros estamos contentos del funcionamiento del reparto bajo pedidos; incluso mandamos mercancía fuera de Asturias, como unos arroces que se terminan en casa y que causan furor”, comenta el chef. Alberto Rodríguez, de la sidrería El Ferroviario, opina, del mismo modo, que todo lo que se haga para apoyar a la hostelería “está bien hecho”. En su establecimiento se venden casi 200 menús para llevar durante los fines de semana. “Estamos contentos con la acogida de este servicio, pero lo que nos gustaría de verdad es abrir y recibir a los clientes, siempre respetando la normativa, por supuesto”, concluye.