Marco Rodríguez, hostelero: “Ya van cuatro meses de cierre; es un desastre”

El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Toño Muslera, hostelero: “Nos prometen muchas ayudas, pero no hay nada”

“Tenemos que sobrevivir como podamos”, explicaba ayer Toño Muslera mientras le servía a un cliente un café para llevar a la puerta de su negocio de la calle Menéndez Pelayo, en Ciudad Naranco. “Nos prometen muchas ayudas, pero por el momento no nos ha llegado nada y el sector está pasándolo muy mal. Las facturas nos siguen llegando y los únicos ingresos que tenemos son cuatro cafés”, explica el hostelero. “Yo no he podido renovar a tres empleados. Es un desastre”, dice.

Mar Prieto, comerciante: “La cultura seguirá siendo importante”

La presidenta de Libroviedo, Mar Prieto, prefiere ser positiva ante todo lo que está ocurriendo. “El mundo del papel está atravesando un momento muy difícil y encima estamos viviendo una crisis terrible, pero yo quiero pensar que la cultura seguirá siendo importante para la sociedad”, señala Prieto en su librería de la calle Tito Bustillo. “Se nota que la gente está adelantando las compras de Navidad. Prefieren hacerlo ahora que arriesgarse a las aglomeraciones”, explica.

Ana Blanco, actriz: “Las PCR de los actores deberían subvencionarse”

La actriz Ana Blanco tiene muy claro que los teatros y los cines son seguros para el espectador, pero no está tan convencida de que las personas que se dedican a generar este tipo de espectáculos estén tan protegidas. Ella está rodando la serie “Alma” de Netflix y todos los actores se hacen PCR cada vez que se juntan, pero eso no siempre es posible. “Una compañía pequeña de teatro no tiene capacidad económica para hacer eso. Las subvenciones deben cubrir eso”, dice.

Marco Rodríguez, hostelero: “Ya van cuatro meses de cierre; es un desastre”

Marco Rodríguez, que regenta una sidrería en la calle Gascona, está tan desesperado como casi todos los colegas de su gremio. “Las ayudas que nos ofrecen no cubren ni los gastos fijos que tenemos”, asegura. “En total ya llevamos cuatro meses cerrados y el año ha sido un auténtico desastre. Aunque para abrir hasta las diez vale más estar cerrados. Yo no puedo mantener a mis diez empleados sin un servicio de cenas”, añade.

Zaira Fidalgo, comerciante: “Al final de año van a desaparecer muchos negocios”

“Estos primeros días hemos tenido alguna venta gracias al tirón del Black Friday, pero la gente no entra en las tiendas”, explica Zaira Fidalgo, que tiene un negocio de moda y complementos para mujer en la calle Marqués de Teverga. “En el mes de diciembre, cuando los comerciantes hagamos las cuentas del año y tengamos que afrontar el pago de más impuestos, seguro que van a desaparecer muchos negocios. Va a ser inevitable”, subraya.

Alejandro Blanco, músico: “Después de esto hay que ayudar a los músicos”

El músico Alejandro Blanco tiene claro que la salud es lo primero, aunque para garantizarla haya que parar en seco cualquier actividad cultural. “Todo lo que sea evitar contagios hay que apoyarlo”, dice. Eso sí, también debería tenerse en cuenta ese esfuerzo por parte del sector. “Prefiero sacrificarme para que no se muera nadie, pero después hay que ayudar a los músicos y no dejarlos a la deriva”, matiza. “Volveremos con más fuerza”, añade.