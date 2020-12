El chef Pedro Martino sabe que la situación de la hostelería “es muy complicada” y que el sector necesita “abrir cuanto antes” para no hundirse definitivamente, pero también entiende a los que tienen que tomar decisiones. “No me gustaría estar en el pellejo de algunos políticos, la verdad es que no sabes dónde está el enemigo, y eso no es fácil de gestionar. Es como matar moscas a cañonazos”, dice. Pero no queda otra, “lo que hay que hacer es empujar hacia adelante y reinventarse”, añade.